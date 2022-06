Zeci de români au fost daţi jos din avion la scurt timp de la îmbarcare, pe un aeroport din Anglia VIDEO

După momentul în care a fost anunţat că zborul este anulat, s-a creat haos în avion, iar imaginile surprinse de către unul dintre pasageri, arată momentul în care sunt debarcaţi. Pasagerii au fost nevoiţi să rămână în aşteptare pe aeroport şi au pierdut toate zborurile de legătură, relatează Stiridiaspora.

Antonella Kaliman este pasagera care a făcut o filmare postată pe internet în care este surprins momentul când pasagerii sunt nevoiţi să părăsească avionul. Pe filmare se poate vedea cum oamenii sunt panicaţi şi agitaţi din cauză că sunt nevoiţi să aştepte din nou după ce au mai pierdut 3 ore pentru venirea avionului pe aeroport.

„Avem nevoie de ajutor! Reprezentanţii Aeroportului Gatwick au spus că nu pot face nimic, ceea ce este total ilegal. Pasagerii ar trebui să fie informaţi în prealabil şi aeroportul ar trebui să informeze la rândul său compania că nu are suficient personal pentru a-şi presta serviciile”, spune pasagera Kaliman pe filmare.

Compania aeriană, care a creat acest disconfort pasagerilor, a trimis un răspuns pasagerei după ce videoclipul s-a viralizat pe internet.

„Bună Antonella! Ne cerem scuze că aţi simţit că compania noastră v-a dezamăgit cu această ocazie. Facem tot posibilul pentru a îmbunătăţi experienţa clienţilor noştri şi am dori să aflăm mai multe despre lucrurile care ne-au lipsit de această dată”, i-a transmis compania Antonellei, care le-a răspuns că are nevoie de un număr de telefon pe care să îi contacteze.

De asemenea, un reprezentant al companiei a declarat pentru publicaţia Mirror că agenţii săi nu au o perspectivă asupra motivelor specifice pentru care zborurile companiei sunt anulate, sau pentru ceea ce se petrece în aeroporturi. Compania i-a asigurat pe pasageri că „dacă există o anulare/schimbare de program de către companie, pasagerii au dreptul la o rambursare integrală – sau la o rezervare gratuită”.

@wizzair help!!! We need help!!!!

Flights delayed, we lost all our connections, more than 4/5 hours delay.

Flight to BUCHAREST pic.twitter.com/7T26FMAAOW