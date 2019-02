VIDEO REPORTAJ Un bătrân de 77 de ani şi-a donat agoniseala de-o viaţă unui spital: „Am făcut rău şi m-am gândit să aduc o viaţă acum”

Ion Cârstoiu are o pensie modestă, de doar 1.300 de lei. Totuşi, bătrânul consideră că primeşte prea mulţi bani de la stat:

„Eu consider că statul îmi dă mie banii ăştia degeaba. Că eu, pe ce am muncit, am luat banii”, spune bătrânul.

Bărbatul nu a fost vreodată căsătorit, a avut o relaţie specială, în tinereţe, cu o femeie, care a rămas însărcinată. Cârstoiu a decis atunci ca femeia să avorteze.

„Şi dacă am avut cu femeia asta... Ea m-a întrebat: «Ce facem cu copilul?» şi eu i-am zis: «Dă-l afară!» Am făcut rău. Şi pentru faptul ăsta m-am gândit să aduc o viaţă acum.”

Banii i-a strâns în peste 20 de ani de muncă, când lucra ca şofer pe timpul lui Ceauşescu. Bătrânul are acum în întreţinere un copil cu nevoi speciale: „Cât oi fi eu pe picioare, deşi am 77 de ani, dar nu mi-e greu, că sunt pe picioare. Poate când nu oi mai putea, Dumnezeu o avea grijă şi de mine şi de el, că el nu se poate întreţine nici pe el dacă nu ştie nimic”.

Banii donaţi vor fi folosiţi pentru achiziţionarea de echipamente medicale moderne pentru secţiile Terapie Intensivă şi Neonatologie ale spitalului din Câmpulung. Pe fiecare echipament medical cumpărat din aceste fonduri va fi inscripţionat numele donatorului.

„Cea mai mare parte din donaţie va merge către secţia de Neonatologie. Este un gest absolut impresionant”, a declarat, pentru Adevărul, medicul chirurg Mădălin Iordache, purtătorul de cuvânt al Spitalului Municipal Câmpulung Muscel.

