Valul 4 e necruţător! La fiecare 7 minute, un român e ucis de COVID

Tăvălugul COVID-10 continuă să se rostogolescă, iar în Capitală rata de incidenţă cumulată calculată la 14 zile a continuat să crească şi joi, după ce cu o zi în urmă a depăşit cota de 6 la mia de locuitori. Autorităţile au anunţat că două spitale din Capitală revin la statutul de unităţi exclusiv COVID-19, mai ales că vârful valulul 4 va fi la jumătatea lunii octombrie, cu unele cifre ale pandemiei greu de imaginat până acum. În acelaşi timp, însă, Guvernul vrea să mai relaxeze o serie de măsuri anti-pandemie.

Rata de incidenţă cumulată a COVID-19 calculată la 14 zile a ajuns, joi, la 6,64 la mia de locuitori în Capitală, potrivit site-ului Direcţiei de Sănătate Publică Bucureşti, după ce în urmă cu o zi, aceasta era de 6,33. Sectorul 1 are cea mai mare incidenţă, aceasta fiind de 8,5 la mie.

Subprefectul Capitalei, Antonela Ghiţă, nu a convocat Comitetul Municipiului Bucureşti pentru Situaţii de Urgenţă (CMBSU) joi, explicând că aşteaptă modificarea legislaţiei. „Aşteptăm cu interes modificarea legislaţiei. Va trebui să ţinem cont de toate lucrurile nou aduse”, a spus, joi, Antonela Ghiţă. Miercuri, când incidenţa COVID-19 a depăşit în Capitală 6 la mia de locuitori, ea amintea că termenul legal pentru convocarea CMBSU este de 48 de ore. „Termenul pe ore se calculează începând cu ora 00.00 a zilei următoare”, preciza Antonela Ghiţă.

Decuplarea scenariilor, adică relaxarea măsurilor restrictive

Câteva ore mai târziu, premierul Florin Cîţu a anunţat că o şedinţă a Comitetului Naţional pentru Situaţii de Urgenţă (CNSU) va avea loc în cursul serii pentru a lua decizia prin care şcolile să rămână deschise şi după incidenţa de 6 la mie, hotărârea de intrare în online fiind lăsată la latitudinea unităţii de învăţământ şi în funcţie de numărul de copii infectaţi cu SARS-CoV-2. Premierul a adăugat că elevii vor fi testaţi în şcoli, iar Ministerul Sănătăţii şi Ministerul Educaţiei vor decide cât de des va fi făcut acest lucru.

Premierul Cîţu vrea ca activităţile economice din domeniul HoReCa să se desfăşoare şi la peste o rată de incidenţă de 6 la mie, dacă angajaţii şi clienţii sunt vaccinaţi. În acest moment, legislaţia spune că restaurantele şi cafenelele sunt obligatoriu de închis la un asemenea prag de infectare.

Această decuplare a scenariilor vine chiar dacă, şi la nivelul ţării, cifrele pandemiei arată mai rău ca oricând. Joi, autorităţile au comunicat un nou bilanţ zilnic record de la debutul pandemiei. Nu mai puţin de 12.032 de cazuri noi de COVID-19 au fost raportate în România în ultimele 24 de ore, după ce marţi fusese depăşit recordul absolut de cazuri noi de la începutul pandemiei – peste 11.000 de cazuri. De miercuri până joi au fost înregistrate 176 de decese, iar la Terapie Intensivă erau internaţi 1.364 de pacienţi, conform datelor transmise de către autorităţi.

Practic, municipiul Bucureşti şi 18 judeţe sunt în scenariul roşu, rata de infectare la nivel naţional ajungând la 3,98 la mia de locuitori. Celelalte judeţe roşii sunt Arad, Bistriţa-Năsăud, Călăraşi, Cluj, Constanţa, Dolj, Giurgiu, Iaşi, Ilfov, Maramureş, Mehedinţi, Olt, Prahova, Satu Mare, Sălaj, Suceava, Teleorman, Timiş.

Ilfov este pe prima poziţie în topul celor mai ridicate incidenţe, cu 7,18 cazuri la mia de locuitori şi alte 525 de îmbolnăviri înregistrate de miercuri până joi. Pe locul 2 se află municipiul Bucureşti cu 2.308 cazuri noi şi o incidenţă de 6,64‰, iar pe locul 3 este judeţul Timiş cu 729 cazuri noi şi o incidenţă de 6,34‰.

Românii îşi pierd viaţa într-un ritm năucitor

Cercetătorul Octavian Jurma a calculat cadenţa în care îşi pierd vieţile românii bolnavi de COVID-19. „Un român moare de COVID la fiecare 7 minute, azi, în România, şi singurul lucru de care este în stare Guvernul e să discute cum să continue cu relaxarea şi după 6 la mie. Asta nu e amuzant, asta este diabolic.

„Un român moare de COVID la fiecare 7 minute, azi, în România, şi singurul lucru de care este în stare Guvernul e să discute cum să continue cu relaxarea şi după 6 la mie“ Octavian Jurma cercetător

Drept urmare, de săptămâna viitoare va muri un român la fiecare 5 minute fără ca măcar un singur guvernant, sau parlamentar, sau preşedinte, să vină să ne spună că acesta e un preţ prea mare pentru marea noastră relaxare”, subliniază cercetătorul.

La rândul lui, ministrul interimar al Sănătăţii, Cseke Attila, au anunţat că un vârf al acestui val al pandemiei vine la jumătatea lunii octombrie şi că, din acest motiv, mai multe unităţi sanitare sunt readuse la statutul de unităţi care tratează exclusiv bolnavi de COVID-19. „Din ce spun specialiştii, vârful valului 4 va fi undeva la mijlocul lunii octombrie sau puţin mai încolo. Pentru 15-20 octombrie se preconizează să se poată ajunge, din păcate, şi la 20.000 (de noi infectări pe zi – n.red.)”, a spus Cseke Attila. Totodată, ministrul interimar al Sănătăţii a declarat că Guvernul a alocat 460 de milioane de lei din Fondul de rezervă pentru cheltuieli cu tratamente împotriva COVID-19 şi pentru pregătirea secţiilor de terapie intensivă.

Suplimentarea locurilor ATI

În acest context, autorităţile au luat decizia ca două spitale din Capitală să revină la statutul de unităţi medicale care tratează exclusiv bolnavi de COVID-19. Concret, toţi pacienţii de la spitalele „Malaxa” şi „Sfântul Ioan” au fost externaţi, joi, pentru a face loc bolnavilor de coronavirus. Spitalul Malaxa, care are 100 de paturi, din care nouă paturi sunt de ATI şi 40 de paturi cu oxigen, respectiv Spitalul „Sf. Ioan“, cu 200 de paturi, din care 15 paturi ATI. În plus, Maternitatea Bucur s-a închis din nou de joi pentru pacientele non-COVID după ce a funcţionat doar trei luni în regim mixt. La alte unităţi sanitare din Capitală s-a mărit numărul de paturi pentru pacienţii COVID, inclusiv prin montarea de unităţi mobile ATI. „Ieri (miercuri - n.red.) am operaţionalizat unitatea mobilă ATI la Spitalul „Marius Nasta“ – opt paturi. Suntem în curs de operaţionalizare cu 50 de paturi cu oxigen la Spitalul Colentina, 26 de paturi la Spitalul Cantacuzino şi 18 paturi la Spitalul Colţea, ceea ce se va întâmpla azi-mâine şi va degreva partea de sistem unde sunt necesare paturi cu oxigen”, a declarat ministrul interimar al Sănătăţii, Cseke Attila.

Cherecheş: Decizia de a elimina din şcoli pragul de şase la mie este una iresponsabilă

Expertul în politici de sănătate publică Răzvan Cherecheş critică dur autorităţile pentru decizia de a elimina pragul de închidere a şcolilor. „Decizia de a elimina pragul de 6 la mie este una iresponsabilă şi care nu este bazată pe dovezi ştiinţifice. Sunt extrem de acord cu importanţa ca şcoala să fie faţă în faţă, dar acest lucru putea fi obţinut doar dacă (autorităţile - n.red.) se pregăteau şi introduceau încă din vară testarea săptămânală a tuturor copiilor şi cadrelor didactice, obligativitatea vaccinării la cadrele didactice, introducerea de protocoale şi metode de ventilaţie pasivă şi activă în clase, obligativitatea măştii cu repercusiuni în cazul nerespectării şi asigurarea distanţării în sălile de clasă. Ministerul Educaţiei nu a pregătit peste vară sistemul de educaţie pentru valul 4, deşi ştia că acesta va veni. Scoaterea pragului de 6 la mie mută presiunea şi responsabilitatea pe familii şi scuteşte Ministerul Educaţiei de orice complicaţie – ei insistă să ţină deschise şcolile şi nu au nicio legătură directă cu bunicii nevaccinaţi sau copiii cu comorbidităţi care vor ajunge la terapie intensivă. O abordare egoistă şi lipsită de empatie!”, a subliniat Răzvan Cherecheş.