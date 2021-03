Sute de oameni stau la rând ca să se imunizeze la centrele de vaccinare din cadrul Romexpo. Unele persoane aşteaptă de cel puţin patru ore

Medicul coordonator al centrului spune că toţi vor face vaccinul până la finalul zilei, arată Digi24.

La Romexpo sunt administrate vaccinuri Pfizer BioNTech. În ultimele 24 de ore, în România au fost vaccinate aproximativ 60.000 de persoane.

„La acest moment situatia s-a remediat. Au existat intarzieri, condiţionate de dinamica şi de volumul solicitărilor in ceea ce priveşte alocarea cantităţilor de vaccin către centrele de vaccinare. Menţionam faptul ca distribuirea dozelor de vaccin trebuie sa se realizeze cu respectarea procedurilor specifice lanţului de frig. Activitatea personalui vaccinator este una continua şi susţinută. Înţelegem disconfortul generat in rândul beneficiarilor, le mulţumim pentru decizia de a se imuniza şi ii asiguram ca procesul de vaccinare va continua in condiţii optime. Apelam la înţelegere din partea celor care doresc sa se vaccineze, întrucât pot exista şi astfel de momente, punctuale, de ordin administrativ”, arată oficialii Grupului de Comunicare Strategică.