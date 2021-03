Sistemul medical nu va face faţă unui număr de peste 12.000 de cazuri noi pe zi. Medicul Radu Ţincu: „Doar uitându-le la ATI, înţelegem diferenţa din cifre”

„Este o situaţie dificilă, pentru că acest al 3-lea val care a debutat în România are cu totul şi cu totul alte circumstanţe comparativ cu anul 2020. În primul rând, discutăm despre o variantă virală britanică sau africană care a re o transmisibilitate mult mai mare,asta înseamnă că riscul de infectare creşte semificativ între 50% şi 70%. Pe de altă parte discutăm despre un sistem sanitar care este epuizat, obosit, care de un an a lucrat la foc continuu. Doar uitându-ne la Terapie Intennsivă înţelegem diferenţa din cifre: anul trecut erau în vară undeva la 200-300 de pacienţi la ATI şi am avut suficient spaţiu pentru a putea să preluăm un număr mare de pacienţi în perioada octombrie-noiembrie, când numărul a ajuns la 1.300-1.400 de pacienţi. Iată că acum al 3-lea val debutează cu peste 1.000 de pacienţi în Terapie Intensivă. Acest lucru va face imposibilă gestionarea unui număr de 10.000-12.000 de noi cazuri pe zi cum a fost anul trecut”, a declarat dr. Radu Ţincu la Digi24.

Restricţiile sunt inevitabile

Medicul e de părere că odată cu creşterea numărului de cazuri noi este introducerea unor restricţii noi.

„În mod clar vaccinarea contribuie la stoparea transmiterii virusului în comunitate (…), însă rămâne o parte a populaţie care nu este imunizată şi pentru care sunt necesare toate aceste măsuri care au fost implementate de către autorităţi. Chiar dacă e neplăcut, iar lumea e deja obosită de toate aceste măsuri după un an de pandemie, singura soluţie găsită până la acest moment la nivel internaţional atunci când avem o creştere a numărului de cazuri este introducerea de măsuri restrictive, care şi-a dovedit de fiecare dată eficienţa. Dacă ne uităm în România, am avut o singură perioadă de lockdown naţional, la începutul anului trecut, comparativ cu alte ţări europene care au avut 2 sau chiar 3 lockdown-uri naţionale severe. România a reuşit să gestioneze această pandemie prin măsuri locale, regionale care şi-au dovedit eficienţa”, a mai spus medicul.

Arafat: La începulul valului 2 erau 500 de pacienţi la ATI

Secretarul de stat Raed Arafat a precizat că ne aflăm în cel de-al treilea val al pandemiei, iar acesta ne găseşte cu peste o mie de pacienţi internaţi în secţiile de terapie intensivă, comparativ cu valul al doilea, când erau 500 de pacienţi internaţi la ATI.

Arafat a mai adăugat că se analizează detaşările de personal şi că în prezent sunt peste 10.000 de pacienţi cu COVID-19 internaţi în spitale, la nivelul întregii ţări.

„Am început să analizăm din nou detaşările şi să detaşăm personal. Pentru a creşte în anumite zone, numărul de paturi de Terapie Intensivă, obligatoriu trebui să muţi categorii de personal, sunt rezidenţi la ATI, medici specializaţi în domeniu, să îi mutăm de la spitale mai puţin afectate către spitalele unde vrem să creştem numărul paturilor, dar nu avem suficient personal. În acest moment avem peste 10.000 de pacienţi internaţi şi în terapiile intensive am depăşit 1.200, deci asta înseamnă că presiunea este serioasă”, a declarat Arafat.