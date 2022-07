Rafila, despre unităţile spitaliceşti incluse în lista de investiţii din PNRR: Am găsit o disproporţionalitate. În 22 de judeţe nu există un obiectiv

„Pentru că au fost mai multe speculaţii în spaţiul public, aş vrea să lămurim metodologia de prioritizare a proiectelor de investiţii din PNRR a unităţilor medicale. Sunt 49 de obiective de investiţii propuse, nu am reuşit să identificăm criteriile de selecţie care au dus la construirea acestei liste, mai mult, noi am avut surpriza să găsim pe această listă un spital care fusese ddesfiinţat în 2020 şi de asemenea, două ambulatorii de specialitate care făceau obiectul unei alte linii de inevestiţii şi din cauza asta nu am reuşit să aflăm care au fost criteriile care au dus la construcţia acestei liste din care noi trebuie sa îndeplinim cîteva obiective”, a declarat ministrul Sănătăţii într-o Conferinţă de presă.

Alexandru Rafila a explicat că, în ceea ce priveşte unităţile spitaliceşti incluse pe listă, există o anumită disproporţionalitate. „Am găsit o anumită disproporţionalitate, în sensul că 22 de judeţe nu au niciun obiectiv, 3 judeţe au câte patru obiective propuse, este vorba despre Cluj, Bucureşti şi Constanţa şi respective cu câte 3 obiective, Braşov, Arad şi Alba. Deci este o anumită disproporţie şi asta ne-a preocupat, pentru că reducerea decalajelor între nivelul de furnizare a serviciilor medicale spitaliceşti în România este foarte important. (…) Evident, ar trebui să existe un echilibru”, a mai spus Rafila.

Potrivit ministrului, bugetul investiţiilor este de 1,7 miliarde de euro. „Este împărţit în două, 1.089.05 miliarde de euro, fiind pentru infrastructura spitalicească nouă şi 635 de milioane euro, pentru echipamente şi aparatura medicală”, a mai spus Rafila, precizând că aparatura medicala din cadrul investiţiei într-o unitate spitalicească reprezintă cam 35%.

Ministrul a mai explicat că 14 dintre unităţi nu aveau un studiu de fezabilitate.