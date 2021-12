Plăcintele de pomană bat tulpina Omicron. De ce s-au călcat în picioare mii de români la Baia Mare pentru a prinde o prăjitură gratis

Ceartă şi îmbrânceli pe ritm de fanfară la Târgul de Crăciun de la Baia Mare la scurtă vreme de la momentul în care era făcut anunţul oficial că în România sunt două persoane infectate cu noua tulpină a SARS-CoV-2, Omicron. Oameni cu copii în braţe s-au îngrămădit să prindă un cadou de la Moş Nicolae, uitând cu totul de orice regulă sanitară. Avertismentele specialiştilor care spun că noua variantă este super-contagioasă nu au impresionat pe nimeni.

Societatea crede mai degrabă în deochi

Dar, să nu ne imaginăm că este ceva în aerul de la Baia Mare, pentru că, şi dacă s-ar fi organizat în altă parte, reacţia oamenilor ar fi fost aceeaşi, susţine sociologul Gelu Duminică. „Am publicat zilele trecute un sondaj din care rezultă că 40% din populaţie, chiar dacă ar muri lumea pe străzi, poate să fie şi mama Omicronului, nu va crede în vaccinul anti-COVID şi nici în acest virus. Nu vor să audă. Explicaţiile sunt multe: de la nivelul de educaţie şi până la nivelul de încredere în instituţii şi la faptul că societatea aceasta crede mai degrabă în deochi decât într-o boală”, afirmă sociologul.





Ceea ce vedem acum sunt doar efectele unor lucruri pe care le-am făcut într-un fel, generaţii de-a rândul, mai spune specialistul: „Şi, într-o situaţie de criză, acel fel de a fi are limitele sale. Îmi amintesc că, acum vreo 6-7 ani, la Bucureşti, a fost tot aşa o zi în care s-au aprins luminiţele de Crăciun, dar de la metrou nu se mai putea ieşi din pricina aglomeraţiei. Şi a fost un blocaj fantastic în tot oraşul. Şi nu era pandemie. De ce s-ar schimba acest comportament în pandemie? Pentru că ar trebui să avem grijă? Păi, cum spuneam mai devreme, foarte mulţi nu cred”.

Descurcăreala, sportul naţional

„Şcoala descurcărelii” pe care am deprins-o acum foarte multă vreme şi pe care nu am ezitat să o valorizăm la nivel social se răzbună acum. „Descurcatul acesta este una dintre metehnele pe care societatea le are. Noi n-am ştiut să respectăm reguli. Noi ne-am descurcat. Şi acest lucru a fost privit cu admiraţie. Erau eroii partizani, împotriva comunismului. Noi îi comparam cu aceia. Era o frondă, domnule, nesupunere civică. Când, de fapt, descurcatul aduce cu sine corupţie şi o mulţime de alte metehne pe care noi le condamnăm, dar la aţii. În momentul în care păcătuia al meu, era bine”, explică Duminică.

Acest lucru este foarte vizibil şi la politicieni: „Comportamentul societăţii acesteia este unul mai degrabă ancorat în valorile secolului XIX, decât în secolul XXI. Nu înţelegem că de fapt societatea aceasta arată aşa cum o facem noi şi nici n-am avut liderii care să ne ajute să înţelegem asta. De fapt, aici e marea bubă. Liderii noştri – politici, religioşi – nu au încercat să schimbe societatea, ci au folosit hibele societăţii pentru a stăpâni. Şi atunci când trebuie să asigurăm respect – pentru că despre asta este vorba în pandemie, să ne respectăm mai mult, intimitatea, distanţa, opinia, sănătatea celuilalt –, nu putem. La noi, găina vecinului totdeauna a fost mai grasă. La noi, cine-i harnic şi munceşte, ori e prost, ori nu gândeşte şi aşa mai departe. Pe de o parte criticăm, dar pe de alta, transmitem acele valori dintr-o generaţie în alta. «Căţeluş cu părul creţ» este o poezie pe care mulţi dintre noi încă o transmitem copiilor noştri”.

Iar „valorile” de acolo sunt furt, corupţie, minciună – pe toate le condamnăm în viaţa de adult. „Păi, când învăţăm de mici această chestie – conştient sau inconştient?”

„Omicron se va extinde cam peste tot”

La rândul său, doctorul Adrian Marinescu, directorul medical al Institutului de Boli Infecţioase „Prof.dr. Matei Balş” din Capitală, a atras atenţia că ar trebuie să rămânem prudenţi şi să respectăm regulile sanitare. Cel mai probabil, numărul infecţiilor cu noua tulpină va creşte: „E vorba doar de timp. Că sunt primele cazuri, diagnosticate, cele 2, 3, că avem şi pe lângă, e clar, cum nu trebuie să facă nimic cetăţeanul faţă de ce a făcut, trebuie doar să ştie că e în pandemie şi că într-adevăr această variantă virală cu o mare probabilitate se va transmite, se va extinde, probabil, cam peste tot”.





Medicul spune că nu sunt excluse formele severe, însă numărul acestora va fi mult mai mic. „Imunizarea cu serurile existente acum este în continuare foarte importantă, chiar şi dacă încă nu avem un update al vaccinului pentru varianta Omicron”, a explicat specialistul.

Cum arată proiectul de lege pentru vaccinarea obligatorie în Austria

Cine nu este vaccinat împotriva COVID-19 până pe 15 martie va trebui să plătească o amendă de 600 de euro la fiecare trei luni, conform proiectului de lege din Austria privind vaccinarea obligatorie. Legea ar trebui să se aplice tuturor persoanelor care locuiesc în Austria începând cu 1 februarie 2022. Astfel, o persoană nevaccinată poate plăti 2.400 de euro pe an. La fiecare trei luni, persoanele care nu au respectat vaccinarea obligatorie ar trebui să fie informate prin scrisoare că vaccinarea trebuie făcută până la următorul termen-limită. Persoanele nevaccinate ar trebui să primească prima scrisoare până pe 15 februarie.





Conform draftului de lege, vaccinarea va fi obligatorie pentru toate persoanele peste 14 ani. Sunt recunoscute vaccinurile de la BioNtech/Pfizer, Moderna, AstraZeneca şi Johnson & Johnson.