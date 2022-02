Oficial. Însoţitorii persoanelor bolnave de cancer vor beneficia de consultaţii psihologice gratuite, indemnizaţie şi concediu

Concret, durata de acordare a concediului şi a indemnizaţiei pentru îngrijirea pacientului cu afecţiuni oncologice este de cel mult 45 de zile calendaristice în interval de un an pentru un pacient.

„Beneficiază de concediu şi indemnizaţie pentru îngrijirea pacientului cu afecţiuni oncologice în vârstă de peste 18 ani asiguratul care, cu acordul pacientului, îl însoţeşte pe acesta la intervenţii chirurgicale şi tratamente prescrise de medicul specialist. Pacientul cu afecţiuni oncologice îşi poate exprima acordul prevăzut la alin. (1) numai pentru o singură persoană la fiecare intervenţie chirurgicală, respectiv tratament. (...)

În fiecare an în care primeşte concedii pentru îngrijirea pacientului cu afecţiuni oncologice, beneficiarul are dreptul la minimum o şedinţă de evaluare psihologică clinică şi minimum cinci şedinţe de consiliere psihologică clinică. De aceleaşi drepturi beneficiază şi pacientul cu afecţiuni oncologice. În situaţia pacientului cu afecţiuni oncologice care are handicap auditiv ori surdocecitate, acesta are dreptul inclusiv la un interpret autorizat al limbajului mimico-gestual”, arată proiectul de lege.

Concediul şi indemnizaţia pentru îngrijirea pacientului, precum şi şedinţele de consiliere psihologică se vor acorda pe baza certificatului de concediu medical eliberat de medicul specialist.

„În situaţia în care pacientul este însoţit la tratament pe teritoriul unui stat membru al Uniunii Europene, Spaţiului Economic European şi Confederaţiei Elveţiene sau pe teritoriul altui stat care nu este membru al Uniunii Europene, Spaţiului Economic European şi Confederaţiei Elveţiene, concediul şi indemnizaţia pentru îngrijirea pacientului cu afecţiuni oncologice se acordă pe baza certificatului de concediu medical eliberat de către casa de asigurări de sănătate la care angajatorul persoanei asigurate depune declaraţia prevăzută la art. 147 alin. (1) din Legea nr. 227/2015 privind Codul fiscal, cu modificările şi completările ulterioare, sau de către cea cu care persoana asigurată are încheiat contractul de asigurare pentru concedii şi indemnizaţii de asigurări sociale de sănătate, după caz, pe baza actelor doveditoare traduse şi autentificate, în condiţiile şi până la durata maximă prevăzute de prezenta ordonanţă de urgenţă, nu mai târziu de 15 zile de la data revenirii în ţară a pacientului cu afecţiuni oncologice”, se mai arată în forma înaintată spre promulgare.

Iniţiatoarea proiectului este senatoarea PNL Nicoleta Pauliuc, supravieţuitoarea acestei boli, care a anunţat încă din mai 2021 că va depune o iniţiativă legislativă prin care statul român să acorde sprijin pacienţilor oncologici şi celor care au grijă de ei, astfel că persoanele care îngrijesc pacienţii vor primi indemnizaţii, zile de concediu şi şedinţe gratuite de consiliere psihologică, iar pacienţii vor beneficia şi ei de şedinţe gratuite de consiliere.