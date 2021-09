Norul de cenuşă provenit din Spania va dispărea din România spre jumătatea săptămânii. Cât de periculos este

„Norul de cenuşă a intrat, deja, în România şi va rămâne încă două-trei zile pe teritoriu. Astăzi e intensitatea mai mare a concentraţiilor de dioxid de sulf. Concentraţia este pe toată coloana, însă la sol valoarea acestora este mică. În general, însă concentraţiile vor fi mici, nu sunt mari fluctuaţii. Concentraţia mare este sus între 5 şi 10 kilometri, undeva chiar şi deasupra norilor. Din acest motiv, acest nor nu prea o să ne influenţeze pe noi. Cu cât înaintăm spre sfârşitul săptămânii, norul se cam disipează. Acesta a venit disipat, oricum... E greu de spus cum vor influenţa ploile efectele acestui nor. Noi estimăm că baza norilor va fi destul de jos, undeva sub 5 - 7 km şi atunci nu antrenează particulele de dioxid de sulf. Oricum, dacă se va întâmpla asta nu cred că va fi un pericol. Nu am auzit nicăieri prin Europa să se fi întâmplat ceva. Acest nor va dispărea cam spre jumătatea săptămânii şi va avea concentraţi foarte mici”, a menţionat specialistul ANM, potrivit Agerpres.



Ministerul Mediului, Apelor şi Pădurilor (MMAP) a anunţat, că norul generat de erupţia vulcanului din La Palma a intrat în România la ora 15,00 a zilei de duminică şi va traversa teritoriul ţării până marţi, 28 septembrie. Cu toate acestea, echipamentele de detecţie nu au înregistrat până la acel moment creşteri ale valorilor de poluare.

Reţeaua Naţională de Monitorizare a Calităţii Aerului, aparţinând MMAP şi gestionată de Agenţia Naţională pentru Protecţia Mediului (ANPM), asigură monitorizarea permanentă a calităţii aerului înconjurător pe întreg teritoriul României, subliniază MMAP.

Conform datelor existente pe portalul calitateaer.ro, la ora actuală concentraţiile orare provenite din monitorizarea poluanţilor precum SO2, pulberi în suspensie (fracţiile PM10 şi PM2.5), NOx şi CO se încadrează în limite normale, la nivelul întregii ţări.

Specialiştii români se aşteaptă la o creştere a concentraţiei de dioxid de sulf din aer, dar şi la ploi acide.

Cât de periculos este norul de dioxid de sulf care traversează România

Norul toxic se întinde, potrivit agenţiilor europene de mediu, de la sol până la înălţimea de 10 mii de metri. Concentraţia de dioxid de sulf îngrijorează autorităţile, căci vorbim despre un gaz periculos, care afectează în special căile respiratorii.

„În România, valul a patrus încă de dimineaţă, maximul va fi la miezul nopţii spre mâine dimineaţă. Traversează ţara de la sud-vest la nord-est. E foarte consistent, ştim că are dioxid de sulf, dar e posibil să aibă agenţi halogeni: clor, brom. Ei, în atmosferă, suferă transformări care pot fi compuşi mai periculoşi, acizi, acid sulfuric, clorhidric”, a spus profesorul universitar Silviu Gurlui, potrivit ştirileprotv.ro

„Cu cât particulele sunt mai mici, cu atât sunt mai periculoase. Monitorizăm pulberile în suspensie, oxizii de carbon, sulf benzen, îi menţionez pe primii care pot avea legătură cu această erupţie şi nu sunt până acum creşteri ale concentraţiei”, a spus directorul ANPM, Corina Lupu.

Norul este urmărit prin peste 150 de staţii pentru monitorizarea calităţii aerului, atât de meteorologi cât şi de specialiştii ministerului mediului.