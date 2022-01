Medic de la Spitalul Universitar: Lista de aşteptare la Unitatea de epilepsie este până în iunie. O treime dintre pacienţi nu vin şi nu anunţă

”Unitatea de Epilepsie din Spitalul Universitar are astăzi paturile goale. Deşi sunt programaţi pacienţi până în luna iunie şi oamenii "se bat" să ajungă aici, una dintre paciente nu a vrut sa se testeze, iar cealaltă pur şi simplu nu a venit la ora convenită. Am sunat-o să aflam ce s-a întâmplat şi ne-a răspuns contrariată că a uitat. În ultimul an am avut cel puţin 2 programări pe zi, indiferent de dificultăţile legate de situaţia pandemiei. Ne-am dedicat activitatea exclusiv pacienţilor cu epilepsii complicate, farmacorezistente pentru a ajuta acolo unde este locul unui centru specializat. Din păcate, deşi la momentul programării oamenii spun ca sunt disperaţi şi nu există un alt centru pentru programul de epilepsie, când le vine rândul unii nu ne mai anunţă că nu vin ca sa putem chema pe cei care aşteaptă răbdători şi sunt cu adevărat într-o situaţie gravă”, scrie medicul.





Ioana Mîndruţă subliniază că o treime dintre pacienţii programaţi nu se prezintă, nu anunţă că renunţă la programare şi nu răspund la telefon atunci când sunt căutaţi de către medici. Aceasta se arată ”mâhnită” de faptul că se confrunt cu această situaţie.





”Fiecare are motive sunt sigură, întemeiate, dar e parte a unei educaţii minimale să te gândeşti şi la ceilalţi şi să anunţi când nu te poţi prezenta la o programare. Am putea chema din timp un pacient care are nevoi cu adevărat urgente”, mai scrie medicul.





Postarea Ioanei Mândruţă a generat un val de reacţii de la cei care o urmăresc pe Facebook, mulţi internauţi susţinând că ar fi nevoie de schimbarea legislaţiei şi arătând că în alte state, cei care nu anunţă că renunţă la o programare sunt nevoii să plătească contravaloarea consultaţiei.

În acest condiţii, miercuri Unitatea de epilepsie nu are niciun pacient.