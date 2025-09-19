Comisia Europeană adoptă al 19-lea pachet de sancțiuni împotriva Rusiei. Care sunt statele UE ce continuă să importe gaze rusești

În timp ce Comisia Europeană votează adoptarea celui de-al 19-lea pachet de sancțiuni împotriva Rusiei, cu noi restricții în domeniile bancar, energetic și al criptomonedelor, cu toate că opt state europene continuă să importe gaze rusești.

Pe 19 septembrie, Comisia Europeană a confirmat oficial adoptarea unui nou pachet de sancțiuni împotriva Rusiei, al 19-lea de la începutul invaziei pe scară largă a Ucrainei.

„Comisia a adoptat un nou pachet de sancțiuni împotriva Rusiei, al 19-lea pachet”, a declarat purtătoarea de cuvânt Paula Pinho în cadrul unei conferințe de presă la Bruxelles.

Pentru a intra în vigoare, pachetul de sancțiuni trebuie aprobat în unanimitate de cele 27 de state membre.

Președinta Comisiei Europene, Ursula von der Leyen, și Înaltul Reprezentant al Uniunii pentru Afaceri Externe și Politică de Securitate, Kaja Kallas, urmează să ofere detalii într-o declarație comună, programată mai târziu în cursul zilei de astăzi, 19 septembrie, potrivit The Guardian.

Încă de la începutul acestei săptămâni, Ursula von der Leyen a declarat că noile măsuri vor viza trei domenii-cheie: criptomonedele, sistemul bancar și sectorul energetic, zone prin care Rusia continuă să-și finanțeze agresiunea.

Lista țărilor europene care încă importă gaze din Rusia

După o întrevedere cu președintele american, Ursula von der Leyen a promis că Uniunea Europeană va adopta „măsuri suplimentare” împotriva Moscovei, cu accent pe restricțiile vizând sectorul energetic rus.

La rândul său, Donald Trump a declarat că Washingtonul este pregătit să introducă noi sancțiuni, însă doar dacă statele europene vor renunța definitiv la achizițiile de hidrocarburi din Rusia, principala sursă de finanțare a mașinii de război împotriva Ucrainei.

Cu toate acestea, purtătoarea de cuvânt a Comisiei Europene pentru energie, Anna-Kaisa Itkonen, a atras atenția că, în ciuda măsurilor restrictive, opt state membre continuă să importe gaze rusești, fie prin conducte, fie sub formă de gaz natural lichefiat (GNL).

Este vorba despre Belgia, Franța, Grecia, Ungaria, Țările de Jos, Portugalia, Slovacia și Spania.

Anna-Kaisa Itkonen a precizat că nu există date complete privind destinația finală a acestor importuri, dar subiectul devine tot mai sensibil în contextul presiunilor exercitate de președintele SUA, Donald Trump, care a criticat deschis dependența unor țări europene de energia rusească.