COVID-19 ne-a făcut şi mai săraci decât eram. Harta dezastrului

Faţă de aceeaşi perioadă a anului trecut, numărul total al şomerilor a crescut cu 1%, potrivit Monitorului Social. Cele mai afectate sunt femeile, numărul celor care au un loc de muncă scăzând într-o proporţie mai mare decât în cazul bărbaţilor.

Criza sanitară a avut efecte şi asupra absolvenţilor. Astfel, dacă la sfârşitul trimestrului II din 2019 absolvenţii a maxim 8 clase reprezentau 61% din totalul şomerilor, acum ponderea lor a crescut la 68%.

Deşi rata totală a şomajului este relativ scăzută (3%), ea afectează diferit zonele dezvoltate şi pe cele sărace: în unele judeţe (Ilfov, Timiş) este sub 1%, în timp ce în altele (Dolj, Buzău, Mehedinţi) depăşeşte 6%. Judeţul unde rata şomajului este cea mai mare din ţară este Dolj.

Cea mai importantă cohortă de şomeri este formată din cei neindemnizaţi, absolvenţi de învăţământ prrimar sau chiar fără studii. Aceştia sunt în număr de 62.477, reprezentând 34,5% din total. Datele mai arată că, în 2020, erau înregistraţi oficial 9.402 persoane cu studii superioare, dar fără loc de muncă, reprezentând 5,2% din totalul şomerilor.

Cei mai săraci dintre săraci

Datele mai arată că România rămâne un pol al sărăciei europene. ”Cei 10% cei mai săraci români care muncesc câştigă sub 974 de euro pe an. Mai concret, aproape un milion de persoane care muncesc câştigă sub 3 euro pe zi. Săraci există peste tot, dar săracii noştri sunt sensibil mai săraci decât cei din celelalte ţări: cei 10% cei mai săraci români câştigă de 10 mai puţin decât cei 10% cei mai săraci europeni. Ponderea în totalul naţional al veniturilor ce revin zecimii din populaţie cu cele mai mici venituri este o măsură a inegalităţii distribuţiei veniturilor (cu cât este mai mică, cu atât inegalitatea este mai mare). Celor mai săraci 10% dintre români le revin doar 2% din totalul veniturilor. Este cea mai mică proporţie înregistrată în Uniunea Europeană”, potrivit sursei mai sus citată.

Cât priveşte bogaţii României, doar 7% din populaţie – un milion o sută patru zeci de români, circa douuă treimi din populaţia oficială a Capitalei - are bani în conturi şi proprietăţi mai mari de 100.000 de dolari americani sau mai mult. Acest nivel este mai mic comparativ cu alte ţări din Europa de Est şi foarte mic, comparativ cu Europa de Vest.

Românii cu averi mai mari de un milion de dolari sunt – conform Credit Suisse – 31.704. Ei reprezintă 2,8% din totalul românilor cu averi de minimum 100.000 de dolari americani sau 0,21% din populaţie.

Românii cu averi mai mari de 72 de milioane de dolari sunt în număr de 72, o valoare apropiată dee cea întâlnită în Kuweit – 74 – şi Macedonia – 100. La modul general, structura societăţii româneşti este una piramidală, românii cu averi sun 100.000 de dolari americani reprezentând 9% din total.