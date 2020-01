Ce spune Victor Costache despre contractul său cu o clinică privată

Întrebat despre situaţia sa de la Polisano, Victor Costache a relatat la „Adevărul Live” că a fost transparent cu premierul încă din prima zi de mandat şi că ulterior a făcut o solicitare la Agenţia Naţională de Integritate.

„Când am preluat mandatul am fost foarte transparent cu primul ministru şi am fost sfătuit să fac o solicitare la Agenţia Naţională de Integritate (ANI) pentru a vedea dacă pot ca ministru să-mi continui activitatea operatorie. Activitatea operatorie este importantă atât pentru pacienţii din regiunea Sibiu, deoarece operez în singurul centru de boli cardiovasculare, cât şi pentru profesia şi menirea mea ca medic pe acest pământ.

Este foarte simplu. Contractul a fost redus la minimul legal. Sunt încadrat cu normă de medic specialist şi toate intervenţiile sunt realizate pro-bono. Evident, întrcât este un spital privat, nu se putea face un contract în 0, deoarece nu se pot face contracte în 0 în spitalele private, dar s-a respectat toate prevederile legale şi am primit astfel aprobarea ANI, care este forumul suprem în România. Sunt ministrul Sănătăţii este normal să pot salva vieţi în weekend decât să mă duc la ski. Îmi pot dedica puţinul timp care-mi rămâne tratării pacienţilor mei care mă caută”, a precizat ministrul Sănătăţii.



Joi dimineaţă Libetatea a dezvăluit documente care demonstrează că ministrul Sănătăţii Victor Costache operează în continuare la clinici private, şi că acestea beneficiază de schimbările la legea sănătăţii promovate de minister.

Conform publicaţei citate, modificările promovate de Costache şi guvernul din care acesta face parte vor transfera mai mulţi bani din fonduri publice către spitale private ca Sanador sau Polisano/Medlife. Este vizat inclusiv programul naţional de intervenţii cardiovasculare, la care cei doi participă în calitate de chirurgi.

Documentele publicate de LIbertatea mai arată că salariul de bază lunar brut în contractul lui Victor Costache de la Polisano este de 20.512 lei.