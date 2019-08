Bătrână tâlhărită şi bătută cu sălbăticie de trei bărbaţi în Iaşi: „Mi-au luat tot. Nu ştiu de ce mi-or fi făcut atâta rău“

O bătrână de 63 de ani din comuna Popeşti, judeţul Iasi, îşi aştepta nepoata în Gara Internaţională când a fost bătută fără milă şi tâlhărită de trei bărbaţi. După conflict, femeia a ajuns de urgenţă la UPU cu răni grave cauzate de lovituri de pumni şi picioare şi afectată din punct de vedere emoţional, informează bzi.ro.

Cei trei bărbaţi s-au apropiat de ea, au târât-o de pe banca pe care stătea şi au snopit-o în bătaie. Apoi i-au furat plasa în care avea cumpărăturile şi suma de 100 de lei, ultimii bani pe care îi mai avea, până la următoarea pensie.

O persoană care a auzit-o pe femeie cerând ajutor a sunat la Poliţie.

Un echipaj s-a deplasat la locul faptei şi au transportat-o pe femeie la Unitatea de Primire Urgenţe, unde i s-a acordat primul ajutor. Bătrânica a suferit multiple fracturi.

„Stăteam pe bancă şi deodată s-au apropiat de mine. M-au înşfăcat deodată şi m-au izbit pe jos. Au început, maică, să mă bată cu pumnii şi picioarele, să ţipe şi să râdă. Fiindcă m-au luat deodată, eu nu am avut timp nici să-mi dau seama ce se întâmplă. M-au bătut cu pumnii în faţă şi mi-au dat cu picioarele în spate. Îmi amintesc că am început să strig după ajutor, iar ei când au auzit asta, au început să fugă. Mi-au luat plasa cu bucate şi au dispărut. Abia îmi cumpărasem nişte ouă, roşii, castraveţi şi pâine şi mai aveam rest 100 de lei, ca să îi am până la pensie. Mi-au luat tot. Am stat ieri flamandă în spital, până ce, o femeie care stătea cu mine în salon, şi-a făcut milă şi mi-a cumpărat o bucată de salam şi pâine", spune bunica Maria cu lacrimi în ochi.

Maria Ciornila are 63 de ani si este din comuna Popesti, judeţul Iasi. Femeia a rămas văduvă în urmă cu cinci ani şi are doi copii despre care nu ştie prea multe fiindcă o sună rar şi nu prea o vizitează. Fata ei locuieşte în Paşcani şi băiatul este plecat în Italia.

„Nu ştii cum este să stai singură în spital aici şi să ştii că nimeni nu întreabă de tine. Iaca mă plimb dintr-un spital în altul până vor descoperi doctorii ce am. Mă dor toate, nici nu mă pot mişca. Ca să pot merge, trebuie să mă ţin de perete. Nu ştiu ce au avut oamenii aceia cu mine, de ce mi-o fi făcut atâta rău", a mai spus bătrâna.

