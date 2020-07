Valeriu Nicolae critică dur USR-PLUS: Barna minte cu o lejeritate de viitor vicepremier PNL. Cioloş confundă funcţia de comisar cu cea de şef de partid. Sunt mai calificaţi pentru poziţii de gropari

„Pe bune, care este rolul Alianţei? Barna îi spune Anei Ciceală că va primi funcţia promisă lui Vlad Voiculescu. Mai clar Barna îşi minte partenerul de Alianţă, PLUS, cu o lejeritate demnă de un viitor vice-premier PNL-ist. Dacian confundă funcţia de Comisar European în care trebuie să împaci interesele a 27 de ţări cu funcţia de şef de partid. Partid care are un potenţial foarte bun dar pe care cu abordarea asta de diplomat de ţară bananieră l-a dus sub pragul intrării în Parlament. Dragoş Tudorache numărul 2 în PLUS îşi consolidează cariera în Brussels cu gândul, probabil, unei migraţii româneşti masive spre Belgia că altfel nu are nici o logică”, a afirmat Valeriu Nicolae pe Facebook.