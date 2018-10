Surse: Ce i-a cerut Dragnea lui Tudorel Toader ca să nu-l schimbe de la Ministerul Justiţiei. Cum joacă Tăriceanu

Ministrul Justiţiei, Tudorel Toader, are de ales: ori pune în practică cerinţele lui Liviu Dragnea, ori pleacă din Guvern. Concret, liderul PSD i-a cerut trei lucruri:

1. În primul rând, mult-aşteptata ordonanţă de urgenţă pe amnistie şi graţiere, care nu poate fi adoptată de Guvern fără avizul lui Tudorel Toader. Potrivit unor surse politice, ministrul Justiţiei i-a transmis lui Dragnea să dea amnistie şi graţiere prin lege, nu prin ordonanţă de urgenţă. Însă timpul nu mai are răbdare cu Liviu Dragnea. E nevoie de mai bine de jumătate de an ca o lege să intre în vigoare, iar procesul lui Dragnea va începe săptămâna viitoare. Deci liderul PSD are nevoie de o măsură urgentă, care să-l salveze de închisoare, în condiţiile în care a primit trei ani şi jumătate cu executare în primă instanţă. Întrebat dacă va da OUG pe amnistie şi graţiere, Toader a răspuns: „La Ministerul Justiţiei nu a existat şi nici nu există un proiect de ordonanţă privind amnistia şi graţierea“. Toader a refuzat totuşi să spună dacă, personal, e de acord cu un astfel de proiect.

2. Dragnea i-a cerut lui Tudorel Toader să găsească o soluţie ca protocoalele încheiate între SRI şi instituţiile judicare (Parchetul General, Curtea Supremă şi DNA) să ajungă pe masa CCR. Dragnea ar vrea ca aceste protocoale să fie declarate neconstituţionale, ca, ulterior, instanţele „să omoare“ dosarele în care s-au folosit probe survenite pe filiera SRI . „CCR nu verifică decât constituţionalitatea unei legi sau ordonanţe. Protocolul nu e nici lege şi nici OUG, deci CCR nu poate fi sesizată cu aşa ceva”, a spus Toader. În replică, Dragnea i-a cerut ca Ministerul Justiţiei să redacteze măcar o sesizare către CCR în care să reclame un conflict juridic de natură constituţională între Parlament şi Parchetul General. Pe scurt, juriştii PSD susţin că protocoalele au adăugat la lege şi au substituit rolul Parlamentului. Însă, potrivit surselor citate, Tudorel Toader nu vrea să redacteze o astfel de sesizare pe motiv că nu există argumente juridice. Dragnea are şi varianta ca Parlamentul să sesizeze CCR pe conflict de natură constituţională, însă ar fi preferat ca specialiştii din Ministerul Justiţiei să se ocupe de argumentare, nu juriştii de partid Florin Iordache, Eugen Nicolicea şi Şerban Nicolae. Tot pe subiectul protocoalelor, ministrul Justiţiei a explicat că Executivul nu poate da OUG pentru revizuirea hotărârilor judecătoreşti pronunţate în baza acestor protocoale pentru că s-ar substitui Parlamentului. Liviu Dragnea ceruse public o ordonanţă de urgenţă prin care orice condamnat definitiv – deci chiar şi el - să poate contesta încă o dată sentinţa invocând protocoalele secrete. Aşadar, Toader a ignorat ordinul venit de la partid.

3. Ordonanţa de urgenţă 6/2016 a fost adoptată de Guvernul Cioloş în urmă cu doi ani, după decizia CCR care a decuplat DNA de SRI. Practic, prin OUG 6, Guvernul a stabilit modul în care procurorii vor beneficia în continuare de tehnica SRI în ceea ce priveşte interceptările telefonice. Orice ordonanţă de urgenţă ajunge automat în Parlament, unde trebuie să fie adoptată, modificată sau respinsă printr-o lege. În 2016, PSD, cu toate că avea majoritate în Parlament, a lăsat ordonanţa la sertar. Acum, când tema protocoalelor a izbucnit, Dragnea a cerut ca OUG 6 să fie respinsă prin lege. Însă, mai mult de atât, liderul PSD ar vrea ca efectele ordonanţei să fie abrogate retroactiv, cu acelaşi scop de a mai omorî unele dosare penale. Astfel, Dragnea i-a cerut lui Tudorel Toader ca Ministerul Justiţiei să emită un punct de vedere pe baza căruia Parlamentul nu doar să respingă prin lege OUG 6, ci să influenţeze şi cursul anchetelor, astfel încât probele obţinute de procurori pe baza OUG 6 să fie anulate. Toader a refuzat, pe motiv că „e opera Parlamentului“ să legifereze, nu a Guvernului.

Un singur ordin venit de la Dragnea a respectat Tudorel Toader: a redactat documentul prin care Guvernul a sesizat CCR pe subiectului completului de la Înalta Curte care îl va judeca pe liderul PSD ( mai multe detalii despre acest subiect, aici).Toader nu a recunoscut cu subiect şi predicat că el este autorul, însă a a catalogat sesizarea „foarte cuprinzătoare şi bine argumentată“.

Surse din conducerea PSD susţin că Tudorel Toader va fi remaniat în cazul în care nu acceptă cerinţele impuse de Dragnea. „Cum să întreb eu «Mă remaniaţi, nu mă remaniaţi?». Adică realmente, ca om, nu ca ministru, e incomod. Tu ca ministru ai o obligaţie, o demnitate, eşti obligat să ţi-o îndeplineşti până în momentul în care cei care te-au învestit te revocă“, a răspuns Toader, fiind întrebat dacă a discutat cu Dragnea despre remaniere. Totuşi, ministrul Justiţiei îl are aliat pe Călin Popescu Tăriceanu. Nici liderul ALDE nu este de acord cu o ordonanţă de urgenţă pe amnistie şi graţiere, ci insistă pentru o lege, soluţie pe care Dragnea o consideră inutilă.