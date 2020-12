Surse: Eduard Hellvig, pe lista scurtă a propunerilor de premier. Ce liberali mai sunt vehiculaţi pentru şefia noului Guvern

Odată cu retragerea lui Ludovic Orban din funcţia de premier şi a faptului că liderul PNL nu va mai fi propunerea pentru Palatul Victoria, conducerea PNL a început să caute un liberal sau un fost liberal pentru funcţia de şef al Guvernului. Surse din PNL au precizat pentru „Adevărul” că printre persoanele agreate de Klaus Iohannis şi provenite din PNL este şi actualul şef al SRI, Eduard Hellvig.

Printre liberalii cu greutate care ar putea fi propuşi pentru funcţia de premier sunt Ilie Bolojan (dar care nu are o relaţie bună cu preşedintele Klaus Iohannis) şi Florin Cîţu.

Ludovic Orban şi-a anunţat luni seară demisia din funcţia de premier, urmând ca şeful statului să anunţe cine va fi premierul interimar: „Îmi închei mandatul de premier după un an şi o lună, în care România s-a confruntat cu o perioadă extrem de dificilă. Am încercat să-mi fac datoria faţă de România şi plec din funcţia de premier cu conştienţa datoriei împăcată. Tot ce a fost omeneşte posibil am făcut. Am încercat să găsim răspunsurile potrivite la toate provovocările cu care s-a confruntat România.Obiectivul pe care îl am e să formez o majoritate parlamentară care să nu cuprindă PSD: Sper că vocea raţiunii va triumfa. Demisia mea vreau să arate un lucru limpede: nu mă cramponez de nicio funcţie. Pentru mine, interesul României e deaspura PNL. Am convigerea că negocierile vor duce la un guvenr care să aibă capacitatea să ducă România înainte.