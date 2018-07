Dezbaterile privind revocarea doamnei Kovesi sunt inutile. Lucrurile au fost hotărâte de Curtea Constituţională în momentul în care judecătorii din tabăra majoritară au scris în decizie că preşedintele urmează să trimită la Monitorul Oficial decretul de revocare, întrucât în acest caz rolul ministrului Justiţiei este precumpănitor în faţa celui al şefului statului. Cu o asemenea decizie, ceea ce a urmat, citirea pe îndelete a hotărârii Curţii Constituţionale, nu a fost decât tragere de timp şi nimic altceva.

În răstimp, Liviu Dragnea a pregătit nişte paşi importanţi care consolidează poziţia PSD la putere. Într-o singură seară, majoritatea parlamentară a votat noua lege a administraţiei, legea offshore şi retrimiterea la promulgarea legii statutului magistraţilor. Iar Liviu Dragnea a aruncat vorba despre o modificare esenţială a legii electorale în sensul introducerii „votului uninominal pur”.

Codul Administrativ este darul făcut baronilor şi baroneţilor din toată ţara. Legea este primită cu braţele deschise de toţi primarii care scapă de o grămadă de restricţii. Iar pensiile speciale vin ca un cadou-surpriză pentru o administraţie care este convinsă că banii publici nu au altă menire decât să asigure belşugul personal al primarilor, consilierilor şi al echipelor din structurile locale. Formidabila putere electorală a primarilor şi a şefilor de judeţe va fi pusă în slujba celor care au dat o asemenea lege mărinimoasă. Mulţi, chiar dacă nominal sunt în alte partide, vor şti să fie recunoscători PSD, partidul care le-a asigurat prezentul, prin salarii uriaşe, dar şi viitorul, prin pensii speciale.

Schimbarea sistemului electoral în sensul introducerii votului uninominal pur ar însemna instaurarea PSD la putere pe termen foarte lung.

Legea offshore are o miză de 10-12 miliarde de euro în termeni bugetari, plus valoarea geostrategică a exploatării gazelor din platoul Mării Negre. Camera Deputaţilor a schimbat radical legea votată în Senat, totul sub comanda personală a lui Liviu Dragnea. A ieşit o schemă de impozitare complexă a veniturilor rezultate din exploatarea gazelor. Dacă calculele se verifică în realitatea economică, bugetul va dispune de o resursă suplimentară considerabilă în următorii ani. Ceea ce reduce presiunea supra deficitului, dar, mai important, deschide o nouă puşculiţă pentru contracte cu statul care va avea, în sfârşit, bani de alocat pentru visul de aur al PSD şi anume parteneriatul public-privat. Câteva miliarde bune şi nu mărunţiş vor merge către companiile câştigătoare ale unor asemenea mirifice contracte.

La toate acestea se adaugă Fondul Suveran recent legiferat, care va produce alte miliarde, inclusiv prin vânzarea celor mai atractive companii din economia României.

Iar schimbarea sistemului electoral în sensul introducerii votului uninominal pur ar însemna instaurarea PSD la putere pe termen foarte lung. Cu 30% din voturi, PSD ar obţine uşor 70% din locurile în Parlament, lăsând pentru decor câteva fotolii pentru Opoziţie şi pentru minorităţile naţionale, un grup parlamentar care funcţionează ca o anexa comodă pentru partidul majoritar, după cum s-a văzut în toate ocaziile de până acum.

Este un scenariu bine planificat care dovedeşte gândire strategică. Ceea ce nu se vede deloc din partea opozanţilor PSD.