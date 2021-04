Stelian Ion, despre criticile liberalilor privind legile justiţiei: „80% din aceste reglementări au fost propuse de PNL”

Întrebat, la Palatul Parlamentului, dacă este în conflict cu Orban pe tema modificărilor la Legile justiţiei, Stelian Ion a spus: „Nici vorbă. Nu există niciun fel de conflict. De altfel, veţi putea vedea şi din declaraţiile colegilor. Au fost nişte declaraţii în sensul în care am trimis legile spre avizare, dar am semnat în Guvern un memorandum prin care ne-am obligat cu toţii să trimitem aceste legi către Parlament până la sfârşitul lunii aprilie.”



Ministrul Justiţiei a declarat că proiectul de modificare a Legilor justiţiei are la bază propuneri făcute de guvernarea anterioară. Mai exact, 80% dintre reglementările propuse ar proveni de la PNL.

„Marea majoritate din aceste reglementări, e vorba de 600 de articole cu totul, 80% din aceste reglementări sunt cele care provin din proiectul iniţial pus în discuţie în septembrie 2020. Având în vedere acest calendar foarte strâns, am avut discuţii în Ministerul Justiţiei cu specialiştii din minister, cu asociaţiile profesionale ale magistraţilor, cu societatea civilă, au fost foarte multe propuneri pe care le-am analizat, le-am trecut prin filtrul nostru şi am venit cu aceste propuneri pe care le-am înaintat spre avizare. Fiind un angajament în Guvern că vom trimite legile astfel încât la sfârşitul lunii aprilie să fie în Parlament, o discutare în cadrul coaliţiei cu toate partidele pe articole, 600 de articole, cu siguranţă ar fi condus la o amânare, motiv pentru care în această perioadă de avizare vor exista discuţii în coaliţie, dar facem lucrurile din mers, pentru a ne respecta şi angajamentele luate prin memorandum şi pentru a găsi această variantă care trebuie să treacă de votul din Parlament”, a afirmat el.



Ministrul Justiţiei a menţionat că a sesizat şi Comisia de la Veneţia cu privire la acest proiect.

După ce Ludovic Orban şi-a declarat public nemulţumirea , spunând că trimiterea proiectului către Consiliul Superior al Magistraturii a fost făcută de către ministrul Justiţiei fără discutarea acestuia în coaliţie, Stelian Ion a fost criticat marţi în şedinţa de Birou Executiv a PNL.Liberalii s-au arătat nemulţumiţi de faptul că ministrul ia decizii fără consultarea coaliţiei sau că primesc avize negative de la Justiţie pe diferite proiecte. Principala nemulţumire a fost aceea că ministrul ia decizii în privinţa legilor Justiţiei fără să informeze sau să consulte coaliţia de guvernare.

„Proiectele trebuie să fie ale coaliţiei, nu ale lui Stelian Ion”, au mai afirmat liberalii, potrivit unor surse „Adevărul”.