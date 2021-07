Senator AUR, arestat în Republica Moldova acum 6 ani pentru că avea în curte o cultură de marijuana

În 2015, poliţia din Chişinău l-a arestat pe Andrei Busuioc, comerciant de accesorii auto la vremea aceea. Alţi şapte inşi au fost luaţi pe sus împreună cu el, scriu jurnaliştii de la Rise Project.

Brigada Antidrog descoperise că Busuioc creştea marijuana în curtea casei sale de la ţară şi o comercializa pe piaţa neagră din republică. Poliţia i-a inventariat plantaţia şi a găsit la percheziţii un sac deja recoltat. În prezent, Andrei Busuioc este ales în Senatul României, reprezentând circumscripţia Vaslui.

„Dosarul este în judecată, nu vreau să comentez încă, că sunt pe val toate. Eu am să mă pronunţ cumva, mă rog, ca ancheta să meargă aşa cum trebuie, n-am vrut să expun, nici n-aş vrea să ies în presă (...). La instanţa de fond n-a fost admis niciun martor, dar acum la a doua instanţă, au primit martorii şi eu cred că se va demonstra că n-am nicio vină. Atunci (la interogatoriul poliţei - nr) eram stresat, am fost luat aşa prin surprindere… Vă spun sincer, eu nu fumez ţigări. Şi nici nu consumam alcool (…). După incident am început să mai iau aşa câte o bere, dar atunci duceam un mod de viaţă sănătos. Acum, dacă urmăriţi rolul dosarului meu, veţi observa că toţi anchetatorii, e o gaşcă întreagă, au fost demisionaţi că fabricau dosare. Dar nu vreau să spun asta deocamdată, aştept să se pronunţe instanţa” - a declarat senatorul Andrei Busuioc pentru Rise Project.