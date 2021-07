Scandal în Coaliţie. Kelemen Hunor, despre ministrul Justiţiei: A luat-o pe arătură

„Vom discuta în continuare şi încercăm să găsim o soluţie. Eu am mai avut o propunere, un compromis, despre acest lucru nu a vorbit nimeni în aceste zile, dar deocamdată nu am un răspuns la această propunere din partea colegilor. Eu luni, la discuţiile din coaliţie, am spus în felul următor: dacă trece amendamentul nostru, vom vota în plen desfiinţarea SIIJ şi atribuţiile trec la Procuratura Generală şi hai să lăsăm aşa un an de zile, să vedem cum funcţionează şi când vom dezbate, când vom aproba legile justiţiei se pot face nuanţele şi, dacă sunt necesare, schimbările dorite. Dacă funcţionează la Parchetul General, atunci sigur, putem merge mai departe. Dacă nu trece amendamentul nostru, atunci vom vota varianta Guvernului", a declarat Kelemen Hunor, pentru RFI.