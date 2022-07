România, acord cu Palestina pentru cooperare, prevenire şi combatere a criminalităţii organizate şi a terorismului

Şeful statului a arătat că în discuţiile purtate cu preşedintele Mahmoud Abbas a fost abordată şi agresiunea militară a Rusiei împotriva Ucrainei şi eforturile ţării noastre de sprijinire a statului invadat, precum şi implicarea Statelor Unite pentru crearea unui cadru favorabil reluării Procesului de Pace.

„Este o plăcere pentru mine să îl primesc astăzi la Bucureşti, în vizită oficială, pe Preşedintele Palestinei, Excelenţa Sa domnul Mahmoud Abbas. Prezenţa Domniei Sale în România stă mărturie foarte bunelor relaţii dintre ţările noastre, fundamentate pe legături istorice şi umane solide. România are o lungă tradiţie de sprijin pentru Palestina. Am avut contribuţii solide, de-a lungul timpului, la întărirea capacităţii instituţionale a Palestinei, inclusiv prin formarea în România a sute de experţi care au influenţat principalele domenii ale vieţii sociale şi economice palestiniene. România doreşte dezvoltarea şi aprofundarea tuturor domeniilor de cooperare de interes comun”, a transmis preşedintele.

Klaus Iohannis a mai arătat că subiectele abordate au vizat „rezultatele proiectelor noastre de până acum şi despre noile oportunităţi pe care le putem identifica. Educaţia rămâne un domeniu prioritar atât pentru România, cât şi pentru Palestina. Împărtăşim viziunea privind valoarea investiţiei în resursele umane, cu impact concret, pe termen lung. În acest sens, autorităţile române au decis creşterea numărului de burse universitare acordate cetăţenilor palestinieni. Sperăm, domnule Preşedinte, ca tinerii palestinieni să pună cunoştinţele dobândite în România în folosul progresului ţării dumneavoastră. De aceea, astăzi va fi semnat, la sediul Guvernului României, noul Program bilateral în domeniul Educaţiei”.

Potrivit preşedintelui, marţi, va fi semnat un alt document de importanţă deosebită pentru ambele părţi. „Este vorba despre Acordul între cele două Guverne privind cooperarea în prevenirea şi combaterea criminalităţii organizate, a terorismului şi a altor infracţiuni. Am discutat şi despre sprijinul constant acordat Palestinei în cadrul forurilor multilaterale, inclusiv la nivelul Uniunii Europene. Cel mai recent exemplu este reprezentat de eforturile României dedicate reluării finanţării Uniunii pentru Palestina, proces esenţial pentru oferirea unei perspective de viitor cetăţenilor palestinieni, în special tinerilor şi categoriilor celor mai vulnerabile. România va continua, de asemenea, să sprijine lansarea negocierilor pentru un Acord de Asociere Uniunea Europeană - Palestina”, a completat şeful statului.

„Am avut astăzi şi un schimb de opinii aprofundat privind agresiunea ilegală a Rusiei împotriva Ucrainei. Am prezentat Preşedintelui Abbas sprijinul multidimensional acordat de România Ucrainei, în domeniile umanitar, politic, economic, sectorial, inclusiv în ceea ce priveşte facilitarea exporturilor de cereale, pentru a combate eficient criza alimentară globală cauzată exclusiv de războiul Rusiei. L-am asigurat, totodată, pe domnul preşedinte că realizarea păcii în Orientul Mijlociu rămâne o prioritate pe agenda noastră externă. Am transmis întregul sprijin al României pentru rezolvarea justă şi durabilă a conflictului palestiniano-israelian, prin negocieri directe, care să conducă la implementarea soluţiei celor două state, care să co-existe în pace şi securitate. Această formulă este unica variantă viabilă şi capabilă să garanteze îndeplinirea aspiraţiilor popoarelor celor două părţi şi respectarea dreptului internaţional”, a mai precizat preşedintele Iohannis.

Klaus Iohannis a mai arătat că, în contextul războiului din ţara vecină, a îndemnat la implementarea unor acţiuni constructive. „Am avut un schimb de opinii referitor la recenta vizită a Preşedintelui Biden în regiune. Am exprimat speranţa că, pe baza implicării Statelor Unite şi a unei abordări constructive faţă de Procesul de Pace, cu sprijinul partenerilor externi, situaţia de securitate regională se va putea ameliora. Astfel, se va putea răspunde şi nevoilor de securitate ale palestinienilor şi ale israelienilor. România, ca stat care are în mod tradiţional relaţii apropiate de prietenie cu ambele state, este pregătită, la rândul său, să ofere sprijinul necesar. Provocările regionale şi globale actuale de securitate evidenţiază, mai mult decât oricând, nevoia de echilibru, moderaţie şi leadership vizionar pentru soluţionarea conflictelor şi a divergenţelor regionale. Am îndemnat la implementarea unor acţiuni constructive – un îndemn în care România crede cu convingere şi pe care îl transmite tuturor actorilor din Orientul Mijlociu, cu fiecare prilej”, a conchis şeful statului.