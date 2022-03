Reacţia Guvernului după apariţia cozilor de la benzinării. Premierul Ciucă trimite controale ample la staţiile de alimentare cu carburant

„Nu există motive reale pentru creşteri accelerate de preţuri în România. Ţara noastră are stocuri suficiente de carburant. Prim-ministrul Nicolae Ciucă a dispus începerea de controale ample la staţiile de alimentare cu carburant. Guvernul României nu va permite niciun derapaj, nicio tentativă de speculă”, a precizat Dan Cărbunaru, purtător de cuvânt al Guvenrului.

În urma apariţiei unor zvonuri potrivit cărora preţul carburanţilor ar depăşi 10 lei/litru în această noapte, ministrul Energiei, Virgil Popescu, a dat asigurări că nu este niciun motiv de scumpire, România având deja suficiente stocuri de carburanţi.

„România nu are nicio problemă cu aprovizionarea cu carburanţi în benzinării. Am avut astăzi întâlniri de lucru cu reprezentanţii Rompetrol şi ai OMV Petrom şi am primit asigurări că există stocuri suficiente de produse petroliere şi vor asigura livrările către clienţi. Totodată, vreau să le transmit românilor că nu trebuie să intre în panică şi să stea la cozi. Avem suficiente stocuri!”, a afirmat ministrul Virgil Popescu.