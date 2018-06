Primele reacţii politice după condamnarea lui Dragnea: Opoziţia îi cere demisia. Senator PSD: Decizia nu mi se pare dreaptă

Victor Ponta: „Când ai o funcţie publică sunt lucruri mult mai importante decât cariera personală / eu am demisionat atunci când am fost inculpat (pe nedrept) ca să salvez PSD, Guvernul şi regulile de drept în societatea românească / după a doua condamnare Liviu Dragnea trebuie să se retragă dacă îl interesează soarta PSD, a Guvernului şi a României.

Călin Popescu Tăriceanu: "Am luat act de decizia Înaltei Curţii de Casaţie şi Justiţie în dosarul „DGASPC Teleorman”. Trebuie spus faptul că este o decizie în primă instanţă, ceea ce înseamnă că Liviu Dragnea se bucură în continuare de prezumţia de nevinovăţie, valabilă până în momentul unei decizii definitive a instanţei. Indiferent de sentinţa definitivă, vreau să subliniez importanţa continuării dezbaterii şi adoptării reformelor necesare pentru stoparea abuzurilor şi a încălcării drepturilor şi libertăţilor cetăţenilor", a scris Tăriceanu pe Facebook. ( Declaraţia completă )

„Decizia instanţei de judecată în cazul preşedintelui PSD ne arată că modul în care în România se aplică legea este încă sub influenţa arbitrariului. Liviu Dragnea a fost condamnat pentru o faptă prevăzută de un articol pentru care există deja o decizie a CCR că trebuie modificat pentru a fi în acord cu regulile Constituţiei", transmite premierul Viorica Dăncilă printr-un comunicat de presă. ( Comunicatul integral

PS - exact pe 21 Iunie (cu un an în urmă) toţi pesediştii au fost traumatizaţi şi umiliţi de Liviu Dragnea să voteze moţiunea de cenzură contra Guvernului PSD Grindeanu/ iată că justiţia le spală azi ruşinea de atunci!“

Secretarul general-adjunct al PSD, Codrin Ştefănescu, a dat o scurtă declaraţie pentru stiripesurse.ro în care s-a declarat „şocat“ şi că nu era pregătit cu răspunsul decât pentru „varianta achitării“. „Sunt şocat. Nici nu pot sa am o reactie logica dupa ce am auzit decizia. Este absolut ingrozitoare (...) Eu personal ca si alti colegi aveam un raspuns pentru spatiul public in varianta achitarii”, a precizat Codrin Ştefănescu.

Senatorul PSD, Daniel Breaz, la Digi24: „Nu mi se pare o decizie dreaptă. Nu vorbim despre o decizie definitivă. Cât nu avem aşa ceva nu putem vorbi despre vreo retragere din vreo funcţie“, a declarat alesul PSD.

Dacian Cioloş: „Domnul Dragnea trebuie să părăsească viaţa publică. Un politician cu două condamnări în Justiţie nu poate să mai stea în fruntea României şi să dicteze politica penală a statului. Pentru binele acestei ţări, pentru a rămâne într-o ordine legală şi morală, şeful Camerei Deputaţilor trebuie să renunţe la orice pârghie de putere. Demisia ar putea fi o şansă şi a celor de la putere pentru a renunţa la manipulări, agresivitate şi polarizarea României doar pentru apărarea cu orice preţ a unui vătaf. România are şansa să revină la normalitate“, a scris Dacian Cioloş pe contul său de Facebook.