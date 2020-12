George Simion reacţionează după ce Senatul a deschis o anchetă privind adeverinţa Dianei Şoşoacă: „O trimitem la alt medic, dacă e cazul”

George Simion a spus că sunt mulţi oameni care au probleme medicale şi de aceea nu pot purta mască de protecţie.

„Sunt foarte mulţi oameni care au o problemă cu purtarea măştii, o problemă medicală. Doamna Şoşoacă are o problemă medicală şi are o adeverinţă în acest sens. Aşteptăm toate verificările. Eu am o mască şi am dat tuturor colegilor mei măşti similare făcute de un producător român. Important e să promovăm produsele româneşti şi să mai producem ceva în ţară”, a spus Simion, potrivit Digi 24 care citează Agerpres.