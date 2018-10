Paul Stănescu: Un prieten foarte bun mi-a transmis din partea şefului SPP că Dragnea va fi istorie. Nu am dovezi, dar am încredere 100% în prietenul meu

„La mijlocul lunii noiembrie, un prieten a venit la mine şi mi-a transmis un mesaj din partea domnului Pahonţu, şeful SPP. Mi-a spus că până în martie Dragnea va fi istorie, iar eu o să ajung şeful PSD alături de alţi colegi şi o să am protecţia SPP. Întâlnirea dintre mine şi prietenul meu a avut loc la Ministerul Dezvoltării. Prietenul meu nu face parte din niciun partid, din nicio structură militară“, a spus Paul Stănescu.

Întrebat dacă are certitudinea că mesajul venea chiar din partea generlaului Pahonţu, Paul Stănescu a răspuns: „Sută la sută ,da. A fost şi este un prieten foarte bun în continuare. Nu am dovezi. Eu nu am acuzat SPP. Eu am toată stima pentru ofiţerii din SPP“.

Întrebat de ce crede că, dintre toţi miniştrii, mesajul lui Pahonţu a fost fix pentru el, Stănescu a răspuns: „Pentru că am o funcţie importantă în Guvern şi eram vicepreşedinte al partidului. Eram un om important în angrenajul politic“.

Cât despre o eventuală demisie din fruntea PSD, după ce „puciu“l împotriva lui Dragnea eşuat, Paul Stănescu a spus: „Nu e cazul să vorbim de demisie. Până la CEx nu o să aveţi demisia mea. N-am făcut niciun pas înapoi, îmi menţin ceea ce am spus“.