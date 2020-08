Paul Stănescu: Câştigarea alegerilor nu mai e doar un obiectiv electoral, e o obligaţie. Miza nu mai este doar partidul nostru, ci salvarea României

„2019 a fost un an greu pentru PSD. Am analizat ce s-a întâmplat. Am înţeles mesajul oamenilor. Câştigarea alegeirlor nu mai e doar un obiectiv electoral, e o obligaţia. Înfrângerea nu e o opţiune. De ce suntem obligaţi să câştigăm? Pentru că miza nu mai este doar partidul nostru, miza este salvarea României. Ne îndreptăm cu paşi repezi spre falimentul ţării. Dacă PNL rămâne la putere, urmează prăbuşirea României. Trebuie să învingem PNL. Nu doar pentru noi, ci şi pentru nepoţii noştri, pentru generaţiile viitoare.

- Ieşirea din dezastrul guvernării PNL e una singur, PSD trebuie să câştige alegerile locale. Suntem condamnaţi să câştigăm. Gabriela Firea este un primar bun, competent. E în firea bucureştenilor să voteze Firea. Avem candidat bun la Craiova, pe Lia Olguţa Vasilescu. Avem şansa şi forţa de a câştiga Constanţa, prin Decebal Făgădău. Putem câştiga în cele mai multe judeţe ale ţării. Dragi colegi fiţi tari, orice s-ar întâmpla fiţi tari. Am depus moţiune de cenzură împotriva Guvernului. E rândul aleşilor locali, cea mai puternică armată a PSD. Fiţi tari şi înfigeţi steagul victoriei în ziua alegerilor. Acum luptăm pe terenul nostru, unde suntem cei mai tari.

Avem cei mai mulţi primari. De aia încearcă PNL să racoleze de la noi. Niciun os nu fură ce deja are, fură ce nu are. Nu au oameni buni, dar îi vor pe ai noştri. Nu au oameni credibili şi pricepuţi. De aia vor să îi fure pe ai noştri. Unii au cedat, dar cei mai mulţi primari au rezistat. Vom face tot ce e nevoie pentru a vă apără. Am depus plângere penală la DNA împotriva PNL care i-au şantajat pe primarii noştri. Spuneţi oamenilor şi spuneţi-le că PSD e singurul partid care poate opri prăbuşirea României. Fiţi tari şi hotărâţi. Aşa vom câştiga. Victorie!”, a spus Paul Stănescu.