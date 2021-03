Ludovic Orban, replică pentru Florin Roman, pe tema călătoriilor pentru studenţi:  A depus amendamentul fără semnătura mea

„Eu voi face ceea ce se va decide în coaliţie. A depus amendamentul, fără semnătura mea, iar dacă în coaliţie se va decide susţinerea acestui amendament, atunci şi eu îl voi susţine”, a declarat Ludovic Orban, într-o conferinţă de presă.

Florin Roman, vicepreşedinte al PNL, anunţa depunerea amendamentului de miercuri. „I-am spus şi domnului prim-ministru că nu mi se pare normal să cădem dintr-o extremă într-alta şi atunci am găsit, zic eu, calea de mijloc, am acordat gratuitate pe un număr limitat de călătorii. Şi calculul a fost unul simplu. Sunt 12 luni din care un drum dus-întors înseamnă 12 călătorii dus-întors, în total 24. Am explicat că prin această măsură avem o reducere, o economie de 0,01 la sută din PIB."