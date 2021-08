Orban, indicaţii pentru Vîlceanu după confuzia privind salariul minim: Va trebui să înveţe

"Ar fi culmea să vă spun că mi se pare în regulă. Ştiţi foarte bine că eu am votat împotriva desemnării domnului Vîlceanu, mi-am exprimat rezerve serioase şi am spus că există riscuri serioase. Eu am mai făcut o analiză. Din punctul meu de vedere, trebuie îndeplinite anumite exigenţe care ţin de experienţă, de management în domeniul respectiv, de o anumită cunoaştere. Acum va trebui să înveţe. Toate cunoştinţele necesare pentru exercitarea acestei funcţii trebuie să le înveţe pe repede înainte”, a declarat Ludovic Orban.

Pe de altă parte, unul dintre liberalii apropiaţi premierului, Rareş Bogdan, susţine că Vîlceanu “s-a încurcat”.





“Nu suntem la «Cine ştie câştigă» sau la «Roata Norocului». (..) Sigur că acolo sunt convins că s-a încurcat, nu e o chestie de rea voinţă, sau că nu ştia cât e salariul minim pe economie”, a declarat Rareş Bogdan, la B1 TV.

Ministrul Finanţelor a fost întrebat, marţi, într-o conferinţă de presă, care este salariul minim net în România.

„Salariul minim net în România este în jur de 1.600 de lei. Este 2.380 salariul minim brut, deci nu are cum să fie 1.300 lei", a comentat Vîlceanu, după ce jurnaliştii i-au atras atenţia că salariul minim net este 1.386 lei.

Salariul minim net în România este de 1.386 lei pentru cei fără studii sau experienţă, respectiv 1.413 lei pentru absolvenţii cu experienţă de 1 an. Valoarea brută a salariului minim pe economie este de 2.300 de lei.