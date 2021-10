Klaus Iohannis l-a desemnat premier pe Dacian Cioloş, după consultările cu partidele VIDEO

Şeful statului l-a propus pe Dacian Cioloş în funcţia de premier al României. Din acest moment, Dacian Cioloş va trebui să negocieze o majoritate parlamentară cu partidele politice, iar ulterior să îşi formeze echipa.

Liderul USR va fi numit premier dacă va primi votul de încredere din partea Parlamentului şi după depunerea jurământului.

„În toate discuţiile am reiterat importanţa unor chestiuni care trebuie rezolvate indiferent cine guvernează. Este foarte important să se gestioneze creşterea preţurilor la energie, situaţia pandemică, este important să beneficiem de sumele mari de care poate să dispună România prin PNRR şi să nu dăm cu piciorul la această oportunitate. Am reiterat importanşa pregătirilor pentru perioada de iarnă. Acestea sunt chestiunile cu adevărat importante pentru români şi nu certurile politice.

Formaţiunile au venit cu diferite abordări, cu diferite propuneri. Din toate aceste propuneri eu am reţinut una. Am reţinut una pe care o voi şi pune în practică. Am decis să desemnez pentru poziţia de candidat la funcţia de premier pe domnul Dacian Cioloş”, a transmis preşedintele Iohannis.

Preşedintele Iohannis a avut luni întrevederi cu toate partidele parlamentare în vederea soluţionării crizei politice şi a învestirii unui nou premier.

Ştirea iniţială

Prima formaţiune care a intrat la consultări a fost Partidul Naţional Liberal, care nu a avut nicio propunere de premier. Florin Cîţu a declarat că i-a comunicat preşedintelui Klaus Iohannis faptul că liberalii nu au o majoritate parlamentară, iar din acest motiv nu vin cu o propunere.

Delegaţia PSD a fost a doua formaţiune care a intrat la consultări. Nici social-democraţii nu au adus o variantă de premier, ei fiind susţinătorii anticipatelor. După consultările cu şeful statului, Marcel Ciolacu, preşedintele PSD, a transmis că l-a asigurat pe Klaus Iohannis de faptul că fără o majoritate parlamentară consistentă nu se poate vorbi despre un guvern minoritar. De altfel, liderul social-democrat consideră că este posibil să se formeze o majoritate parlamentară care să susţină varianta alegerilor anticipate.

USR este singura formaţiune care a mers la consultările cu şeful statului cu o propunere de premier, în persoana lui Dacian Cioloş.

Alianţa pentru Unirea Românilor a venit cu propunerea unui guvern de tehnocraţi sau alegeri anticipate. George Simion şi Claudiu Târziu, liderii AUR, i-au cerut preşedintelui Klaus Iohannis demisia lui Florin Cîţu. AUR i-a transmis lui Iohannis că există o majoritate care vrea un guvern de specialişti, cu un premier independent, care să guverneze până la alegerile anticipate.

UDMR a venit cu o variantă de compromis: un premier UDMR timp de şase luni.