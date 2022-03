Nicolae Ciucă: România a strălucit prin ajutorul dat refugiaţilor. 500.000 de ucraineni au trecut graniţa pentru a veni în noastră

„Spre deosebire de momentul 2015, când un milion de migranţi din Orientul Mijlociu a ameninţat Europa, criza refugiaţilor ucraineni a demonstrat un comportament opus, solidar şi imbatabil. În România oamenii obişnuiţi s-au alăturat ONG-urilor, organizaţiile religioase, administraţia localeă pentru a ajuta, a hrăni, găzdui şi transporta pe cei la nevoie”, a declarat Nicolae Ciucă.

Premierul a subliniat că peste 500.000 de refugiaţi care au trecut graniţa, dar şi câteva mii de persoane de alte naţionalităţi care au fost ajutate să ajungă în ţările lor de orgine. „România a acordat sprijin tuturor. A fost un moment în care România a fost recunoscută de către toţi liderii lumii. Am avut discuţii, am avut întâlniri aici la Bucureşti cu toţi prim-miniştrii care au fost nevoiţi să ia măsuri pentru a-şi repatria cetăţenii. A fost un moment în care România a strălucit. Pornind de la acest moment trebuie să demonstrăm în continuare că strălucim”, a completat liderul de la Palatul Victoria.

Premierul României a apreciat rezilienţa de care a dat dovadă ţara noastră: „Rezilienţa ţării noastre s-a dovedit exemplare în domeniu, pe baza cooperării între instituţiile statului, cetăţeni şi ong-uri. Am investit 3. 4 milioane de euro, am construit un hub umanitar la Suceava. La Isaccea am putut să constat implicarea şi mobilizarea autorităţilor locale care fără să fi cerut cineva să facă ce au putut să facă, continuă să facă pentru că acest spirit de solidaritate i-a determinat să arate că se poate mai mult decât oricine s-ar fi aşteptat”.