Ministrul Educaţiei, decorat cu ordinul „Palmes academiques“: O să susţin folosirea limbii franceze în instituţiile UE

"O să susţin folosirea limbii franceze în instituţiile europene. Deja am avut şansa de a fi ales de secretarul general al OIF (Organizaţia Internaţională a Francofoniei - n.r.), Louise Mushikiwabo, să fac parte din echipa sa ce va reprezenta Europa Centrală şi Orientală, pentru a susţine, în pregătirea preşedinţiei franceze de la Bruxelles, folosirea limbii franceze în instituţiile europene. Sunt foarte mândru asta", a afirmat ministrul român în cadrul ceremoniei.

Ambasadoarea Franţei a subliniat că medalia pe care i-a oferit-o ministrului Cîmpeanu este "probabil una dintre cele mai frumoase decoraţii franceze".

Diplomatul francez s-a referit la rolul lui Cîmpeanu ca preşedinte al Agenţiei Universitare a Francofoniei din 2017.

"Aţi susţinut ca atât formarea profesională a studenţilor, cât şi digitalizarea instrumentelor din educaţie sau rolul social al universităţilor să fie obiectivele majore ale Francofoniei universitare din întreaga lume (...) Tot sub conducerea dumneavoastră, primele reuniuni ale Francofoniei ştiinţifice vor avea loc la Bucureşti, în paralel cu Adunarea Generală din septembrie 2021", a spus ea.

Totodată, a menţionat că acordarea unei decoraţii pentru un ministru în funcţie este un caz excepţional şi l-a numit pe Cîmpeanu "un mare prieten al Franţei".

"Când a fost decis să fie acordată această decoraţie, Sorin nu era ministru iar Republica Franceză îi datora decernarea acesteia. Decorarea unui ministru este un caz rar. În general, putem propune foşti miniştri, funcţionari care nu mai lucrează în domeniu. Deci, vă mulţumesc că sunteţi aici, căci este o triplă onoare că luaţi parte la această ceremonie foarte specială", s-a adresat Laurence Auer celor prezenţi.

La rândul său, ministrul Educaţiei a vorbit de importanţa culturii franceze. "Mă simt obligat, începând din acest moment, cu atât mai mult să susţin parteneriatul franco-român şi să valorile universale ale francofoniei", a arătat el.

Cîmpeanu a mărturisit că nu a învăţat limba franceză în şcoală şi că pentru el a fost o "alegere". "O alegere pe care o recomand tuturor tinerilor şi o recomand cu argumente - limba franceză poate fi un veritabil paşaport pentru angajare. Calitatea de a fi angajabil este una din misiunile principale, unul din obiectivele, una din provocările universităţilor din lumea întreagă", a completat acesta.

Totodată, a adăugat că are "şansa" de a putea susţine folosirea limbii franceze la reuniunile miniştrilor Educaţiei din Europa.

"Trebuie să recunosc că am făcut o mică gafă la prima mea reuniune, am ţinut discursul în engleză, dar o dată cu a doua intervenţie, am preferat să mă exprim în franceză", a mai arătat el.

Sorin Cîmpeanu a amintit că a fost ales preşedinte al Agenţiei Universitare a Francofoniei (AUF) în mai 2017, când preşedintele Emmanuel Macron şi-a început primul mandat.

El a spus că este "emoţionat" de propunerea franceză pentru posibilitatea unui al doilea mandat în funcţia de preşedinte al AUF.

"Nu ştiu dacă pot satisface toate exigenţele, dar am timp până în septembrie", a mai afirmat Sorin Cîmpeanu.