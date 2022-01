Ministerul Mediului anunţă că România a preluat preşedinţia Comisiei Internaţionale pentru Protecţia Dunării

Potrivit unui comunicat de presă transmis, miercuri, de Ministerul Mediului, Róbert Eugen Szép, secretar de stat în MMAP, este noul preşedinte al Comisiei Internaţionale pentru Protecţia Dunării (International Commission for the Protection of the Danube River - ICPDR).

La evenimentul de preluare a mandatului, desfăşurat atât fizic, cât şi online, au participat reprezentanţi ai României, Muntenegrului şi ai misiunilor din Austria. Veselin Šuković, ambasador şi reprezentant permanent al Muntenegrului pe lângă ONU, OSCE şi pe lângă organizaţiile internaţionale de la Viena, s-a întâlnit cu Irina-Elena Donciu, însărcinat cu afaceri în cadrul Misiunii Permanente a României pe lângă organizaţiile internaţionale de la Viena, pentru a participa la ceremonia de preluare a preşedinţiei ICPDR care, conform tradiţiei, presupune predarea unei sticle cu apă din Dunăre, simbolizând modul în care preşedinţii ICPDR ţin în mâini viitorul apelor din bazin.

"Este o mare onoare şi totodată o mare provocare pentru România să preluăm preşedinţia ICPDR şi să ne asumăm responsabilităţile acestui rol în 2022. Chiar dacă traversăm o perioadă pandemică, ambiţiile în materie de climă cresc tot mai mult peste tot în lume şi trebuie să răspundem acestor realităţi cu implicare şi seriozitate. Poziţia României în bazinul Dunării este una extrem de importantă şi vom face tot ce ne stă în putinţă pentru protejarea biodiversităţii şi a mediului înconjurător", a arătat Róbert Eugen Szép.

Viitorul preşedinte ICPDR a vorbit despre obiectivele mandatului său, a prezentat direcţiile de acţiune, concentrându-se pe importanţa reuniunii Ministeriale a Dunării din 2022, a aplicării prevederilor Declaraţiei Dunării 2022, cât şi a iniţierii măsurilor prevăzute în Planul de Management al Bazinului Fluviului Dunărea şi în Planul de Management al Riscului la Inundaţii, planuri actualizate în 2021.

Astfel, priorităţile României se referă la:

- Găzduirea Reuniunii Ministeriale a Dunării 2022 (Danube Ministerial Meeting 2022), care are loc din şase în şase ani şi acordă fiecărui membru şansa de a contribui la bunăstarea continuă a bazinului dunărean;

- Susţinerea obiectivelor Declaraţiei Dunării 2022 (Danube Declaration 2022) - document, semnat în cadrul Reuniunii Ministeriale, care stabileşte priorităţile pentru Bazinul Dunării, împreună cu obiectivele Comisiei pentru perioada următoare;

- Sprijinirea lansării şi a diseminării Planului de management al Bazinului Dunării (Danube River Basin Management Plan - DRBMP) actualizat în 2021, care ghidează priorităţile specifice şi obiectivele Comisiei referitoare la modul în care problemele Significant Water Management Issues (SWMIs) ar trebui abordate în următorii şase ani.

- Sprijinirea lansării şi a diseminării Planului de Management al Riscului la Inundaţii al Dunării (Danube Flood Risk Management Plan - DFRMP), actualizat în 2021 şi axat, în mod special, pe aspecte referitoare la inundaţii.