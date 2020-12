Maria Grapini cere Times New Roman să şteargă o glumă la adresa ei: „Există o lege pentru ştiri false!” Reacţia TNR

„Dacă nu veţi şterge aiureala postată şi nu veţi dezminţi vă voi da în judecată! Ştiţi bine că există lege pentru ştiri false!”, a scris eurodeputatul PPU Maria Grapini la o postare pe Facebook din partea Times New Roman.

„«Eu am venit pentru un concert de orgă aici», le-a spus Grapini poliţiştilor belgieni. «Eu am auzit că aici se ţine o orgie şi am considerat că va fi un concert special, care nu trebuie ratat. Adică un concert nu doar cu o singură orgă, ci cu mai multe. Mai multe orgi, deci o orgie. Sunt extrem de dezamăgită că poliţia a anulat orgia.»”, mai scrie TNR.

Publicaţia a venit ulterior şi cu o reacţie, în stilul său caracteristic: „Prin prezenta dăm o dezmiţire, ca să nu ne vedem l-a tribulan”, a transmis TNR pe Facebook.

FOTO Facebook