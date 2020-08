Marcel Ciolacu: Obiectivul e să avem cei mai mulţi aleşi locali. Decontul mi-l asum eu în totalitate. Cine câştigă localele câştigă şi parlamentarele

„Dragi camarazi, votul de astăzi nu este dat lui Marcel Ciolacu, votul de astăzi este dat unei echipe a PSD. Marcel Ciolacu vă asigură de două lucruri, ca să fiu foarte bine înţeles şi auzit de la Bucureşti până la Vaslui. Marcel Ciolacu când se trezeşte dimineaţa se în oglindă şi vede foarte bine şi cât este de înalt şi cât este de mare. Am dus aproape 9 luni de zile, împreună cu Paul Stănescu tot echilibrul în acest partid. Nu m-am grăbit nici eu, nici Paul Stănescu să facem alegeri hazardate sau să încropim echipe pe genunchi, doar de dragul de a fi aleşi. Am avut ăbdarea necesară, timpul de a vorbi cu fiecare coleg în parte şi de a găsi cele mai bune soluţii pentru PSD, într-un timp foarte scurt până la două examene atât de importante nu numai pentru PSD, ci şi pentru România. Mă simt împlinit în visul meu şi al domnului Stănescu că am reuşit astăzi să facem cea mai performantă echipă în acest moment în PSD”, a declarat Marcel Ciolacu în conferinţa de presă de la finalul Congresului.