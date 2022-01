Marcel Ciolacu cere şedinţă de urgenţă a coaliţiei: Am înţeles că Rareş Bogdan a pus batistuţa pe globul de cristal şi a văzut că se va rupe coaliţia peste un an

"Am înţeles că Rareş Bogdan a pus batistuţa pe globul de cristal şi a văzut că se va rupe coaliţia peste un an. Hai să îi curmăm suferinţa! Cer mâine de urgenţă o şedinţă a coaliţiei, pentru că PSD nu răspunde de trecut şi a venit la guvernare să construiască pentru oameni.

PNL a rămas captiv în paradigma coaliţiei cu USR, când se războiau cu tănculeţe pe covoraş. Românii au alte aşteptări! PSD va rămâne principalul partid concentrat pe problemele reale ale românilor din această guvernare!", a scris Marcel Ciolacu, pe Facebook, miercuri seara.





Prim-vicepreşedintele PNL l-a criticat pe ministrul Sănătăţii, Alexandru Rafila, susţinând că a „jucat cu ochii la sondaje” atunci când a trebuit să ia o decizie privind introducerea Certificatului Verde, fiind o măsură nepopulară, şi nu „cu ochii la sănătatea românilor”. Rareş Bogdan a menţionat că, în contextul creşterii facturilor la energie, conducerea ANRE (susţinută de PSD) ar fi trebuit să fie demisă. Referitor la modul în care colaborează coaliţia, liberalul nu a exclus o posibilă rupere a alianţei cu PSD.







"Dacă după un an de zile vom vedea că acest efort, care ne-a adus deservicii de imagine, nu va ajunge să fie unul apreciat, nu va duce la nimic şi guvernarea va bălti, marile reforme vor stagna, banii europeni vor fi întârziaţi în continuare, atunci e absolut legitim să încercăm să găsim o formulă pentru că înseamnă că această formulă, după un an de zile, a fost făcută complet aiurea. Eu sper să nu avem această situaţie şi după un an oamenii care ne-au blamat să înţeleagă că am făcut-o ca această ţară să aibă un guvern stabil. Pentru asta trebuie multă înţelepciune. Eu am trăit din conflict, eu sunt specialist în retorică. Dacă ar trebui să am o retorică, aş găsi în fiecare oră un motiv de a ataca pe cineva de la PSD, dar ştiu că românii nu asta vor. Vor să fie ajutaţi, nu mai vor circ”, a declarat Rareş Bogdan la Digi24.