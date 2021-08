Ludovic Orban, la alegerile PNL Sibiu: „Raluca Turcan a luat decizia să nu rămână în echipa câştigătoare. A fost mâna mea dreaptă”

La conferinţa de alegeri interne din cadrul PNL Sibiu, Ludovic Orban a transmis felicitări fiecărui membru al filialei pentru performanţele obţinute. Liderul partidului a ţinut să sublinieze că ar fi susţinut-o pe Raluca Turcan la şefia filialei Sibiu, dacă şi aceasta ar fi fost alături de el pentru preluarea unui nou mandat la preşedinţia PNL.

Ludovic Orban a mai adăugat că Raluca Turcan a fost mâna sa dreaptă, în calitate de vicepremier. Contracandidatul Ralucăi Turcan pentru funcţia de preşedinte al PNL Sbiu este deputatul Constantin Şovăială.

„Aş fi vrut să vin aici să o susţin pe Raluca Turcan. Din păcate, ea a luat decizia să nu mă mai susţină pe mine. Nu ştiu de ce. Pentru că echipa câştigătoare este a PNL Sibiu, este echipa câştigătoare a Partidului Naţional Liberal, pentru că Raluca a făcut parte din aceasta şi când am câştigat europarlamentarele, când am câştigat prezidenţialele cu cel mai mare scor pe care l-a obţinut vreodată un candidat de dreapta.

Am câştigat împreună alegerile locale şi chiar dacă nu am câştigat alegerile parlamentare din cauza unei guvernări în pandemie, în cea mai grea perioadă din România, in care Raluca Turcan a fost mâna mea dreaptă că vicepremier, a luat decizia să nu rămână in echipa câştigătoare. Stimaţi colegi, gândiţi! Se poate şi mai bine, mai uniţi, cu mai multă onestitate şi cu mai mulţi reprezentanţi ai Sibiului care să fie în funcţiile guvernamentale”, a declarat Ludovic Orban vineri, la Sibiu.

La alegerile PNL Sibiu de vineri au ajuns 350 de delegaţi din judeţ. Sunt prezenţi preşedintele PNL, Ludovic Orban, premierul Florin Cîţu, ministrul Afacerilor Interne, Lucian Bode, ministrul Energiei, Virgil Popescu, primarul municipiului Cluj-Napoca, Emil Boc, şi europarlamentarul Rareş Bogdan.