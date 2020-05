Klaus Iohannis cere PSD să nu depună moţiune de cenzură: Ar fi o dovadă de iresponsabilitate. PSD e precupat doar de jocuri meschine

„Vedem tot felul de iresponsabili care răspândesc, unii din inconştienţă, alţii din rea-voinţă, dezinformări şi propagă tot soiul de teorii ale conspiraţiei cu scopul de a cultiva neîncrederea în rândul cetăţenilor.Aceste abordări care contestă gravitatea virusului sunt nocive, pentru că mistifică evidenţa, erodează autoritatea statului şi pot crea breşe, afectând solidaritatea şi responsabilitatea socială, care sunt fundamentale pentru a putea depăşi cu bine această perioadă dificilă. Când am fost uniţi într-un efort naţional, cu toţii - cetăţeni responsabili, specialişti şi guvernanţi - am reuşit să salvăm vieţi şi să limităm răspândirea noului coronavirus. Să nu irosim, dragi români, tot ce am câştigat în aceste două luni cu mari sacrificii! Este foarte grav că unii politicieni încurajează încălcarea legilor şi nerespectarea măsurilor de protecţie. Sunt aceiaşi vechi politruci care au slăbit timp de trei decenii statul român şi care acum fac tot posibilul pentru ca efortul nostru naţional să eşueze. Ba, mai mult, în vreme ce prioritatea noastră este protejarea cetăţeanului şi programul economic care să ducă la reconstrucţie, prioritatea PSD este, în aceste vremuri grele pentru România, culmea, dărâmarea Guvernului, aşa cum a anunţat cu mândrie liderul acestui partid. Depunerea unei moţiuni de cenzură în această perioadă este o dovadă de maximă iresponsabilitate. PSD este preocupat, astfel, doar de ceea ce ştie să facă mai bine, de jocuri politice şi combinaţii meschine cu scopul de a da jos un guvern angrenat într-o bătălie contra timp pentru protejarea vieţii şi sănătăţii oamenilor.”, a declarat Klaus Iohannis.

Liderul de la Palatul Cotroceni a subliniat că dărâmarea Guvernului ar genera o criză politică. „O criză politică profundă suprapusă peste o criză sanitară, asta îşi doreşte PSD pentru România! Este aproape de neimaginat cum ar fi arătat ţara noastră în această perioadă cu un guvern PSD în funcţie. România, dragii mei, nu mai poate rămâne blocată în trecut. România are nevoie de resetare şi de reconstrucţie.”, a completat preşedintele României.