Kelemen Hunor: UDMR va avea candidat la şefia Senatului

„Votăm cu candidatul UDMR. Vom avea candidat. Nu va exista al doilea tur. PSD singur are majoritate. PSD are 69 de senatori, are majoritate. PNL nu are majoritate nici cu noi. Noi vom avea un candidat, sper, asta vom stabili mai încolo. PNL sigur că va avea un candidat, Alina Gorghiu, şi PSD, dacă va avea un candidat, asta e viaţa, nu ai ce face. Deci noi vom avea un candidat. Data trecută am încercat să o susţinem pe doamna Gorghiu”, a declarat Kelemen Hunor, marţi seară, la Realitatea Plus.

Alegerea lui Teodor Meleşcanu la conducerea Senatului este neconstituţională, a decis Curtea Constituţională, după ce a amânat de mai multe ori pronunţarea pe acest subiect.

Urmează să aibă loc alegeri pentru conducerea Senatului. PSD a anunţat că nu îl va mai susţine pe Meleşcanu pentru această funcţie.