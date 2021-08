Irineu Darău, la Comitetul Politic al USR PLUS: Ce a reuşit partidul până acum a fost să piardă oameni valoroşi şi voturi

„Nu mai merge aşa, de ce a trebuit să pierdem oameni competenţi? Pentru că actuala conducere a făcut promisiuni de posturi apropriaţilor şi prietenilor? Şi am pierdut foarte mulţi oameni. Oare nu ne doare? Oare trebuia să îndepărtăm oameni doar pentru că nu erau din tabăra care trebuie? Sau aşa cum ar spune un consultant în fonduri europene, oamenii aceştia sunt doar un „cost of doing business” pentru a rămâne la putere? Ce a câştigat partidul şi ce a câîştigat România din invalidarea abuzivă a candidaturii lui Vlad Teohari la Camera Deputaţilor în Diaspora, astfel încât un om din echipa lui Dan Barna să urce pe un loc sigur eliigibil. Cum a putut Dacian Cioloş să-şi pună semnătura pe acea listă de candidaţţi fără a impune restaurarea dreptăţii pentru Vlad, un om cu cele mai multe voturi directe în spate pentru a fi parlamentar”, a declarat senatorul.

Senatorul a făcut un apel la „stoparea exodului şi demotivării membrilor valoroşi printr-o democraţie internă veritabilă care să atragă în loc să îndepărteze electoratul. Întoarcerea la membrii, mai ales la cei din filialele mici, la consilieri şi la primari”. El mai spune că tot ceea „ce a reuşit partidul până acum a fost să piardă oameni valoroşi şi voturi”.

„Mi-aş fi dorit ca acum, alături de noi să fie oamenii pe care USRPLUS i-a pierdut pentru a putea spune împreună: acest partid este al nostru, al tuturor. De ce nu? Poate vreunul candida şi la preşedinţie”, a mai declarat el.