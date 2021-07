Iohannis, după revocarea lui Nazare: Premierul are tot dreptul să îşi schimbe echipa​ când crede că lucrurile trebuie să meargă mai bine

Iohannis a subliniat că Guvernul are susţinerea PNL şi a Coaliţiei.

„Cred că este bine să vedem lucrurile într-o notă realistă. Guvernul are sprijinul partidului şi are tot sprijinul coaliţiei din care a rezultat. Iar dacă premierul a considerat că e necesară schimbarea unui ministru, înseamnă că a făcut o evaluare şi ştie ce face. Premierul este cel care ştie cum funcţionează Guvernul şi până la urmă premierul este responsabil pentru buna funcţionare a Guvernului, are tot dreptul să schimbe echipa când crede că lucrurile pot merge mai bine”, a declarat preşedintele, întrebat dacă există sprijin pentru Executiv din partea PNL din cauza rupturii între conducerea partidului şi prim-ministru.