Iohannis, după întrevederea cu Sanchez: Hub-ul umanitar de la Suceava reprezintă expresia concretă a solidarităţii europene. Ce au discutat liderii politici

„Am discutat toate aceste aspecte, inclusiv în pregătirea reuniunilor Consiliului European şi Summitului NATO de săptămâna viitoare de la Bruxelles. Impactul crizei din Ucraina din punct de vedere energetic, mai ales că ne confruntăm cu o creştere substanţială a preţurilor la energie încă dinainte de această criză, ne preocupă şi am avut o discuţie amplă cu domnul Preşedinte Sánchez pe acest subiect. Obiectivul asigurării securităţii energetice la nivelul Uniunii Europene ajunge astfel, în actualul context, să aibă o importanţă strategică sporită. De altfel, am formulat la reuniunea informală a Consiliului European de la Versailles, de săptămâna trecută, o serie de decizii importante care vizează eliminarea dependenţelor energetice de Federaţia Rusă. Din discuţiile pe care le-am avut astăzi, a reieşit clar că România şi Spania au opinii convergente cu privire la importanţa pe care o acordăm dezvoltării infrastructurii de transport energetic, asigurării interconectărilor între statele membre, creşterii producţiei şi a capacităţilor de stocare. România este dispusă să pună la dispoziţie propria infrastructură energetică pentru diversificarea aprovizionării cu gaze naturale din surse multiple.”, a precizat Iohannis

De altfel, şeful statului a vorbit de hub-ul umanitar de la Suceava, cel mai mare din estul Europei. „Războiul din Ucraina înseamnă însă, în primul rând, o profundă criză umanitară. Sunt devastatoare dramele a milioane de ucraineni care sunt nevoiţi să-şi părăsească ţara aflată sub bombardamente. Din primul moment, România a acordat sprijinul deplin tuturor refugiaţilor din Ucraina care vin în ţara noastră. Am discutat cu Preşedintele Guvernului spaniol despre măsurile adoptate de România în acest sens, în special operaţionalizarea centrului logistic de la Suceava, care colectează şi transferă în Ucraina şi, dacă este cazul, în Republica Moldova, ajutorul umanitar internaţional. Acest hub umanitar reprezintă expresia concretă a solidarităţii europene, esenţială în aceste momente. Am atras atenţia că Republica Moldova are nevoie de sprijinul nostru, al Uniunii şi al statelor membre, pentru a gestiona fluxul crescut de refugiaţi.”.

Klaus Iohannis a mulţumit Spaniei pentru misiunile de poliţie aeriană din spaţiul NATO. La rândul său, Pedro Sanchez a apreciat modul cum decurg relaţiile între România şi Spania, fiind o cooperare strânsă între cele două comunităţi. În Spania, după a spus şi Sanchez, românii reprezintă o diasporă masivă la nivelul populaţiei.