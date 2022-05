Greii Coaliţiei, marii beneficiari ai banilor din „Anghel Saligny“. Şefii PSD şi PNL se pregătesc să dea piept cu liderii din teritoriu

Ministerul Dezvoltării a publicat la sfârşitul săptămânii trecute lista pe judeţe cu alocările de bani din Programul „Anghel Saligny”, fiind luate în calcul proiectele de apă şi canalizare, precum şi de drumuri şi poduri. Valoarea stabilită de Guvern este de 52,5 miliarde de lei, pentru perioada 2022-2028, cu toate că solicitările se ridicau la 137 de miliarde de lei.

Alocarea pe judeţe arată că fruntaşi la sumele care ar trebui să vină în teritoriu sunt liderii cu greutate din PSD şi PNL, ceea ce bineînţeles că a dus la agitarea apelor în principalele forţe ale guvernării. Cea mai mare sumă ar trebui să plece spre judeţul Suceava, adică 1,66 miliarde de lei. CJ Suceava este unitate administrativ-teritorială (UAT) condusă de Gheorghe Flutur (PNL), om de bază pentru premierul Nicolae Ciucă. Apoi, următoarele alocări ca valoare sunt către judeţe conduse de social-democraţi. Oltul, judeţ controlat politic de Paul Stănescu (secretar general al PSD), va primi 1,60 miliarde de lei, în timp ce pe locul al treilea este Doljul (1,56 miliarde de lei), controlat politic de tandemul Claudiu Manda – Olguţa Vasilescu. Top 5 alocări este completat de Argeş (1,53 miliarde de lei) şi Teleorman (1,53 miliarde de lei), conduse de Ion Mînzînă (care are inclusiv un secretar de stat la Dezvoltare), respectiv Adrian Gâdea.

Ciolacu pasează responsabilitatea

După ce au aşteptat câteva luni să vadă aprobarea listei de proiecte, liderii din teritoriu s-au trezit cu o împărţire a banilor care îi nemulţumeşte. Întrebat, luni, ce părere are de nemulţumirile primarilor PSD faţă de alocările din Programul „Anghel Saligny”, Marcel Ciolacu a pasat responsabilitatea la ministrul Dezvoltării, Cseke Attila, cu toate că inclusiv organizaţia sa de bază, PSD Buzău, are un secretar de stat responsabil de noul PNDL.

„Cred că cel mai în măsură să vorbească despre aceste criterii este ministrul Dezvoltării, dar am văzut criteriile – 50% ( n.r. - procent reprezentând numărul de unităţi administrativ-teritoriale), în funcţie de nevoi, de încasări, deci vechile criterii care au fost până acum în toate programele naţionale de dezvoltare locale. (...) Este normal (să existe primari nemulţumiţi - n.r.). Cred că în momentul acesta primarii nici nu ştiu care sunt sumele. Cred că e o discuţie un pic prematură şi neexplicată nici de noi, în interiorul partidelor, nici de către ministrul Dezvoltării”, a afirmat Ciolacu. PSD a şi decis, în şedinţa de Birou Politic de luni dimineaţă, convocarea unui Consiliu Politic Naţional, pentru a veni la discuţii liderii de judeţ şi primarii de municipii. Surse social-democrate susţin că principala nemulţumire este că numărul populaţiei, unul dintre criteriile formulei de calcul pentru bani, a reprezentat doar 15%.

Semne de întrebare privind calculele

Interpretarea lui Ciolacu este doar parţial veridică. Într-adevăr, judeţul Suceava are cele mai multe UAT-uri, adică 115, dar şi o populaţie destul de mare, adică aproximativ 763.000 de locuitori, potrivit datelor INS de la 1 iulie 2021. Pe de altă parte, un caz precum Oltul ne arată că are 113 UAT-uri, dar o populaţie de doar 422.000 de persoane. În top 5 judeţe ca sume alocate de bani este şi Teleorman, care are 98 de UAT-uri, dar o populaţie de doar 363.000 de locuitori. În schimb, judeţe ca Prahova şi Bihorul, ambele conduse de liberali cu greutate, Iulian Dumitrescu, respectiv Ilie Bolojan, cu toate că au 105 au UAT-uri, respectiv 102 UAT-uri, plus populaţie numeroasă, 780.000 de locuitori, respectiv 612.000 de locuitori, n-au prins primele poziţii la alocări, ci sunt pe al şaptelea (1,49 miliarde), respectiv al optulea loc (1,48 miliarde de lei).

Şi conducerea PNL de la centru a decis să convoace pentru miercuri dimineaţă, de la ora 9.00, un Birou Politic Naţional, motivul fiind o discuţie în profunzime pe tema banilor din noul PNDL, susţin surse de la vârful partidului pentru „Adevărul”. BPN-ul e format nu doar din preşedinţe, prim-vicepreşedinţi, vicepreşedinţi şi secretarii formaţiunii, ci şi din liderii judeţeni, cei care vor aduce la Bucureşti doleanţele primarilor.

Banii, după rectificare

Guvernul trebuie să şi găsească banii pentru proiectele pe Programul „Anghel Saligny”. În Legea bugetului de stat au fost prevăzute doar 300 de milioane, ceea ce înseamnă că este necesară o rectificare bugetară, care nu va avea loc înainte de sfârşit de august sau septembrie, susţin surse guvernamentale pentru „Adevărul”. De altfel, dincolo de lista pe judeţe cu banii oferiţi, deocamdată doar pe hârtie, Ministerul Dezvoltării trebuie să stabilească localitate cu localitate şi Consiliu Judeţean cu Consiliu Judeţean cât să primească. Iar în această etapă va interveni şi subiectivitatea celor care semnează alocările, adică Cseke Attila şi Marcel Stoica (secretar de stat, din partea PSD, care are delegate atribuţiile pentru „Anghel Saligny”). Nu în ultimul rând, PSD are şi mai mulţi aleşi locali, 20 de şefi de CJ şi aproximativ 1.400 de primari, faţă de PNL, care are 17 şefi de CJ şi circa 1.250 de primari.