Florin Cîţu: Am promis că economia României va avea o revenire rapidă. Am reuşit

„V-am promis veşti extraordinare din economie. Creştere economică 13%. Sună bine, nu? Mai ales că economiile au suferit mari lovituri în aceşti ani. În 2020, pentru a salva economia, am propus o serie de măsuri precum IMM Invest, reeaşalonarea datoriilor, amânarea ratelor la bancă. Am promis că economia va avea o revenire rapidă, o revenire în V. Am lucrat din greu şi am reuşit. Vă mulţumesc vouă românilor. Nu aş fi reuşit fără voi”, a afirmat Cîţu, într-o declaraţie susţinută din biroul său de la Palatul Victoria.

„13,6% e o cifră pe care trebuie să o reţinem pentru că atestă că ne-am făcut foarte bine treaba,. Anul trecut, ca ministru al Finanţelor, anul acesta ca premier. Guvernarea României nu e afectată de campania internă în PNL. Atunci când alţii aleg să distrugă, să minimalizeze, eu aleg să construiesc. Întâi investim şi după aceea rezultatele sunt împărţite tuturor românilor, nu pe criterii politice”, a continuat şeful Guvernului.

Premierul a subliniat că antreprenorul este un erou. „De fiecare dată, când am promis, de fiecare dată am făcut. Vă promit că până în 2024 vom face toate reformele pe care ni le-am asumat. Va fi o provocare, dar e obiectivul meu. În concluzie, îmi doresc să rămâneţi alături de mine optimişti”, a conchis Florin Cîţu