Drulă, despre încercările liberalilor de a interveni pe lângă el: „Numirile se fac pe criterii de profesionalism”

Este vorba despre şefii Agenţiei Române de Salvare a Vieţilor Omeneşti pe Mare (ARSVOM) şi Administraţiei Fluviale a Dunării de Jos Galaţi, pentru care au intervenit senatorul PNL George Stângă şi preşedintele CJ Prahova, Iulian Dumitrescu.

Ministrul Cătălin Drulă a salutat demersurile procurorilor pentru combaterea corupţiei, menţionând că a trimis Corpul de control la Agenţia Română de Salvare a Vieţilor Omeneşti pe Mare în luna martie, în urma „marilor semne de întrebare legate de capacitatea ARSVOM de a interveni pentru salvare în condiţii de vreme rea”. În urma raportului Corpului de control, directorul actual al instituţiei va fi revocat, a transmis ministrul.

„În ceea ce priveşte dialogul menţionat de dumneavoastră, fiind vorba de un dosar în curs nu îl pot confirma sau infirma, dar vă pot spune că am precizat întotdeauna reprezentanţilor partidelor politice că numirile în mandatul meu se fac exclusiv conform legii şi pe criterii de profesionalism. La o mare parte din instituţiile din subordine s-au produs schimbări, am adus oamenii cu experienţă şi independenţă, în general din mediul privat. Am declanşat procedurile de guvernanţă corporativă pentru acele instituţii conduse pe aceste principii (regii autonome, companii de stat).

În cazul instituţiei ARSVOM chiar trimiterea corpului de control avea ca obiect să lămurim aspecte legate de funcţionarea instituţiei şi de performanţa conducerii actuale, numite înaintea mandatului meu. Ieri a fost finalizat raportul corpului de control. Directorul actual va fi revocat mâine.

În cazul regiei autonome AFDJ Galaţi, am schimbat în această primăvară membrii Consiliului de Administraţie. Noile numiri sunt exclusiv pe criterii de profesionalism, oameni cu CV-uri solide. Deocamdată mandatele acestor sunt interimare (pe 4 luni cu prelungire 2 luni, conform legii) urmând ca în perioada următoare să derulăm la nivelul ministerului procedura de selecţie a mandatelor de 4 ani. Numirea directorului general al AFDJ Galaţi este atributul consiliului de administraţie, conform legii, nu al ministrului”, a declarat Cătălin Drulă, informează G4media.ro.

Ministrul Transporturilor a mai afirmat că le-a transmis conducătorilor instituţiilor din subordine „că au mână liberă să acţioneze pe criterii de profesionalism, fără presiuni de vreun fel, dar că au şi răspunderea care vine cu această libertate”.

Senatorul PNL George Stângă şi preşedintele Consiliului Judeţean Prahova, Iulian Dumitrescu, au fost înregistraţi, la jumătatea lunii iunie, în timp ce îi cereau lui Cătălin Drulă să îi păstreze în funcţie pe şefii Asociaţiei Române de Salvare a Vieţilor Omeneşti pe Mare şi Administraţiei Fluviale a Dunării de Jos Galaţi.

Intervenţia celor doi liberali ar fi avut loc la rugămintea liderului PNL Constanţa, Bogdan Huţucă, pentru ca senatorul Stângă să demonstreze că are influenţă politică şi pentru a câştiga astfel conducerea PNL Galaţi.