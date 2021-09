Dragoş Tudorache (USR PLUS): Cioloş şi Barna au încercat să ia legătura cu Iohannis, dar nu au reuşit

Unul dintre liderii USR PLUS, Dragoş Tudorache, a explicat l]ntr0un interviu pentru Aleph News, citat de Mediafax , că partidul său aşteaptă implicarea preşedintelui României în medierea tensiunilor apărute în cadrul Guvernului. Tudorache spune că USR PLUS a căutat un dialog cu ceilalţi parteneri de guvernare, dar fără succes.

Nici Klaus Iohannis nu le-a răspuns liderilor USR PLUS. „Dacian Cioloş, Dan Barna au încercat să aibă o discuţie cu preşedintele. O discuţie care nu a avut loc (...) Din ce ştiu eu, domnul Cioloş şi domnul Barna au încercat, şi nu doar ieri ci şi în timpul acestei săptămâni să aibă o discuţie cu preşedintele. Nu au reuşit”, spune Dragoş Tudorache.

În cazul în care nu se va ajunge la un dialog în cel mai scurt timp (începutul acestei săptămâni), moţiunea de cenzură rămâne singura variantă parlamentară pentru a se termina cu conflictul iscat în Guvern.

De asemenea, Tudorache a anunţat că exclud orice variantă în care Cîţu să rămână premier. „Va depinde de modul în care colegii de la PNL şi preşedintele înţeleg că e nevoie de un nou premier şi să nu vină cu domnul Cîţu şi să-l propună tot pe domnul Cîţu pentru că atunci vom fi într-adevăr vom fi într-un blocaj”.

USR PLUS aşteaptă din partea liberalilor o altă propunere pentru funcţia de premier al Guvernului României. În cazul în care PNL nu are un asemenea nume, USR PLUS se arată dispusă să vină cu o propunere de prim-ministru. „În această formulă de coaliţie se poate în continuare guverna. Trebuie doar schimbat premierul”, mai spune Tudorache.

USR PLUS nu exclude, ca în urma acestui conflict politic, să ajungă în opoziţie, dacă dialogul din cadrul coaliţiei de guvernare va eşua.

