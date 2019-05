Dragnea, despre autostrăzi: Suntem dispuşi să ne batem cu oricine. Dom'le, cu toată lumea!

"Banii europeni pentru autostrăzi sunt pentru anumite tronsoane pe care se lucrează, când au terminat cu contestaţiile. Restul ce facem? Adică noi aşteptăm, ne dă Uniunea Europeană, dom'le vă dau 6 miliarde de euro şi staţi aici 50 de ani, altele nu faceţi! Păi de ce să nu facem?", spune Dragnea.





Liviu Dragnea a spus, într-o emisiune la România Tv, că miercuri a fost desemnat consorţiul câştigător care va realiza autostrada Ploieşti - Braşov în parteneriat public-privat.

"Suntem dispuşi să ne batem cu oricine. Dom'le, cu toată lumea! Ne batem un an, doi, trei, dacă e cazul, dar în perioada asta autostrada se face. Nu mai pot să o ia de aici, ca să ne lămurim şi să vină să ne spună, oricine, de ce nu avem noi dreptul sau voie să facem autostrăzi în România. (...) noi am discutat chestiunea asta în partid şi am zis: dom-le, indiferent ce se întâmplă, să înceapă autostrăzile, ne batem, ne judecăm, ne certăm, dar ăla merge în continuare cu autostrada. S-a terminat autostrada, s-a terminat şi bătaia, autostrada rămâne", a afirmat Liviu Dragnea.

El a spus că "din câte a auzit, se pare" că firma din China ar fi cea mai mare companie care face astfel de lucrări din ţara respectivă.

Preşedintele PSD a spus că au fost, de asemenea, finalizaţi indicatorii tehnico-economici şi studiul de fundamentare pentru un al doilea proiect care va fi realizat în parteneriat public-privat, respectiv autostrada Sudului care va lega Bucureştiul de Alexandria, Roşiorii de Vede, Caracal, Craiova şi Drobeta Turnu Severin.

El a precizat că autostrada Constanţa - Bucureşti - Turnu Severin a fost "gândită de serviciile secrete româneşti, sârbe şi de alte servicii din Italia mult înainte de '89, pentru că este cel mai scurt drum care leagă portul Constanţa de nordul Italiei".

Referindu-se la cei care acuză că autorităţile române nu fac proiecte pe bani europeni, Liviu Dragnea a catalogat-o drept "mincinoasă" pe Corina Creţu.

"Această minciună că sunt bani europeni, nu vor să-i folosească, trebuie demontată. Pentru autostrăzi sunt, dar nu pentru astea. Banii europeni pentru autostrăzi sunt pentru anumite tronsoane pe care se lucrează, când au terminat cu contestaţiile. Restul ce facem? Adică noi aşteptăm, ne dă Uniunea Europeană, dom'le vă dau 6 miliarde de euro şi staţi aici 50 de ani, altele nu faceţi! Păi de ce să nu facem? De ce să nu facem, dacă sunt companii private în lume care vor să intre în parteneriat public-privat ei vin cu banii lor sau bani de la bănci...", a spus Dragnea.

Dacă apreciezi acest articol, te așteptăm să intri în comunitatea de cititori de pe pagina noastră de Facebook, printr-un Like mai jos: