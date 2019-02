Diplomat SUA: Suntem îngrijoraţi. Rusia are o strategie de slăbire a României

”Suntem foarte preocupaţi de încercările Rusiei în România de a crea un fel de idee, prin propagandă, cu ajutorul platformelor tradiţionale, ca Sputnik şi altele, dar şi prin video-uri care devin virale, dar nu sunt atribuite nimănui, postări virale pe reţelele de socializare, care sunt făcute ca să slăbească România, ca ţară, de a crea divizări la nivelul societăţii româneşti şi în mod special, să creeze separare de percepţii între România şi partenerii ei din Vest, să slăbească relaţia transatlantică dintre România şi SUA, dar şi să slăbească afilierea României cu alţi membri UE, ca ţară membră, chiar şi cu NATO, şi să facă aceste lucruri în interesul politicii externe a Moscovei, ca opoziţie la interesul legitim al României. Cred că este un exemplu concret al felului în care tindem să vedem aceste lucruri”, a declarat David Schlaefer, într-un interviu acordat Digi24

El a vorbit despre încercările Rusiei de a influenţa alegerile şi de a slăbi încrederea cetăţenilor în democraţie şi în instituţiile statului lor, una dintre principalele ”arme” fiind răspândirea ştirilor false.

”În timp real, putem vedea eforturile Rusiei de a manipula alegeri şi asta nu înseamnă că se vor strădui să aleagă un anume candidat, ci înseamnă să creeze mai multă diviziune în timpul ciclului electoral, să încerce să facă oamenii să fie mai puţin încrezători în instituţiile lor, în sistemul lor electoral etc. Cred că am văzut acest lucru în SUA, toată lumea ştie asta, a fost o încercare reală din partea Rusiei să se amestece în alegerile americane şi nu era din cauză de un anume candidat, ci pentru a face întregul sistem pe care îl avem să fie pus sub semnul întrebării astfel încât încrederea Americii în sistemul electoral să se erodeze. Deci, acesta este doar un exemplu de strategie în timp real pe care Rusia o are”, a completat el.

Diplomatul a insistat asupra pericolelor pe termen lung pe care le implică strategia Moscovei.

”Noi suntem îngrijoraţi că de-a lungul timpului acest gen de mesaj poate fi unul foarte periculos, unul care erodează şi care ameninţă pe termen lung legăturile României cu Vestul. Asta nu înseamnă că România va ieşi din UE sau ceva de genul, bineînţeles că nu, dar cred că ceea ce poate însemna este că legăturile şi sentimentele pe care oamenii le au despre aceste legături pot fi slăbite. Acest lucru slăbeşte România ca ţară, face mai dificile interacţiunile efective ale României cu partenerii şi aliaţii săi, care vor ca ea să fie puternică, precum SUA, precum Europa de Vest şi aceasta este o preocupare semnificativă pe care o avem şi de acum înainte”, a spus el.

