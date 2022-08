Deputat UDMR, despre declaraţiile lui Viktor Orban: Nu au fost rasiste. Nu am de ce să mă disociez / Ce spune despre demiterea ministrului Sportului

Deputatul UDMR a precizat din start că lui nu i se pare nimic rasist în ceea ce a spus Viktor Orban, fiind de părere că toate traducerile au fost eronate.

„Nu au fost rasiste. Eu am spus că din punctul meu de vedere nu a fost un discurs rasist. Din moment ce nu consider că au fost nocive şi rasiste, nu am de ce să mă disociez””, a precizat reprezentantul UDMR.