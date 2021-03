Daniel Ghiţă a pierdut „lupta” cu propriul discurs în Parlament: „Aceste fantome a trecutului ne urmăreşte şi ne otrăveşte vieţile şi astăzi” VIDEO

Daniel Ghiţă, numărul 1 pe listele PSD Ilfov la Camera Deputaţilor toamna trecută, a luat cuvântul pentru a-l ataca pe Mihai Poliţeanu, unul dintre deputaţii din partea USR PLUS. Ghiţă a rostit discursul cu vizibile emoţii, având mai multe greşeli de exprimare şi fără să îşi ridice privirea din foile cu text.

„Cu bună credinţă şi speranţa, numai în concret cu lucruri clare, cunoscute uneori chiar de organele de competenţă respectivă, dar în mod misterios ţinute pe loc” a fost fraza cu care fostul sportiv şi-a început discursul, continuând într-o manieră care a stârnit o mulţime de comentarii pe reţelele sociale.

Social-democratul continuat cu un atac direct la adresa lui Poliţeanu: „Domnule Poliţeanu, vă rog să îmi spuneţi sincer, dacă puteţi, măcar o dată în viaţă, ce aţi căutat în arhivele SIPA împreună cu doamna Macovei, de la cine aţi avut aprobare, în baza cărei legi, ce documente aţi sustras, cu ce servicii aţi colaborat, în vreme ce instituţiile Statului, deşi sesizate, vin cu nerezolvarea acestei cauze? Pe cât de grav, atât de important pentru regimul democratic al ţării noastre.”

Ghiţă şi-a continuat discursul, amintind de numeroasele poziţii naţionaliste pe care le-a avut de-a lungul timpului: „Ca om politic, ca cetăţean al ţării mele, nu am suportat niciodată sintagma utilizată de unii oameni politici «această ţară» pentru că în ceea ce mă priveşte dintotdeauna am gândit româneşte, am simţit româneşte şi întotdeauna inima mea atunci când drapelul României a fost ridicat la Tokyo sau ori de câte ori cu toată fiinţa mea mi-am promovat şi apărat valorile româneşti.

De asemenea, sunt colegi de-ai noştri din Parlament care efectiv aruncă de fiecare dată cu noroi, vorbe fără acoperire în fapte, delaţiuni mizerabile, specifice fostei securităţi. Ce să înţelegem de aici, că aceste fantome a trecutului ne urmăreşte şi ne otrăveşte vieţile şi astăzi, sau că unii dintre noi sunt copiii foştilor securişti, care au distrus destine şi vieţi?”, a spus Daniel Ghiţă.